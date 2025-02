"Kłamią nawet kiedy śpią". Donald Tusk uderza w PiS

"PiS nie tylko wpuszczał bez żadnej kontroli legalnych i nielegalnych migrantów, ale przyjmował też tych zawracanych przez Niemcy. Cztery razy więcej niż teraz" - napisał premier.

"Wiedzą, że fakty są dla nich bezlitosne, więc kłamią w sprawie migracji rano, w południe i wieczorem. Nawet kiedy śpią" - podkreślił.

PiS chce, aby Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajął się kwestiami polityki migracyjnej oraz przyjął uchwałę zobowiązującej rząd do jednostronnego wypowiedzenia paktu migracyjnego. Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka posłowie, którzy nie poprą projektu takiej uchwały "zgadzają się na przyjmowanie do Polski nielegalnych migrantów przerzucanych z Niemiec". PiS zbiera również podpisy pod referendum ws. paktu migracyjnego.

Deklaracja premiera ws. paktu migracyjnego

Z kolei popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki powiedział w niedzielę w Słubicach (woj. lubuskie), że ze znanych mu statystyk wynika, że w 2023 r. do UE napłynęła największa liczba nielegalnych migrantów - 1,3 mln. Według niego te same statystki wskazują na to, że w takich państwach jak Belgia, Austria, Niemcy i Francja wiąże się to ze wzrostem wskaźników przestępstw dokonywanych przez nielegalnych migrantów i cudzoziemców.

Jak podaje Parlament Europejski na stronie internetowej, ludzie wjeżdżający do UE nielegalnie stanowią niewielki ułamek wszystkich migrantów - w 2023 r. było ich około 385 tys., w porównaniu z ponad 3,7 mln osób, które skorzystały z legalnych form migracji.

Zgodnie z oświadczeniem rządu, Polska nie będzie implementowała zapisów paktu dotyczących relokacji migrantów. - Wszystkie mechanizmy, które umożliwią ochronę przed nielegalną migracją, będą nie tylko przez Polskę respektowane, ale i wspierane - powiedział premier Donald Tusk na początku lutego.

