Już od 1 marca 2025 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłosił, że tegoroczna waloryzacja wyniesie 5,5 proc., co przyniesie realne korzyści dla milionów seniorów w Polsce. Ile wyniesie emerytura po podwyżce?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich realnej wartości w obliczu inflacji i wzrostu kosztów życia. Wskaźnik waloryzacji na 2025 rok został ustalony na poziomie 5,5 proc., co oznacza, że wszystkie emerytury i renty wzrosną właśnie o ten procent.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla osób otrzymujących najniższą emeryturę oznacza to wzrost o 97,95 zł, czyli z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto. Podwyżki obejmą również renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności do pracy oraz różne dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki.

Jak zostaną zwiększone emerytury?

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się corocznie i ma na celu utrzymanie realnej wartości tych świadczeń w obliczu inflacji oraz rosnących kosztów życia. Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118), jeśli ceny towarów i usług rosną, to wartość składek również powinna być zwiększona.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że waloryzacja świadczeń opiera się na:

wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych grupy emerytów i rencistów, (w 2024 r. wyniósł on 103,6 proc.),

realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia (wyniósł 9,5 proc.).

Podwyżki obejmą wszystkie emerytury i renty wypłacane przez ZUS oraz inne systemy ubezpieczeń społecznych, takie jak KRUS. Oznacza to, że każda osoba pobierająca świadczenie otrzyma wyższą kwotę od marca 2025 roku.

Zmiany wysokości świadczeń zostaną wprowadzone automatycznie od 1 marca 2025 roku. Oznacza to, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków ani podejmować dodatkowych działań. ZUS samodzielnie przeliczy i dostosuje wysokość świadczeń, a następnie poinformuje o nowych kwotach w oficjalnej korespondencji listownej oraz przez platformę ZUE PUE.

Wpływ waloryzacji na inne świadczenia

Waloryzacja obejmie nie tylko podstawowe emerytury i renty, ale także dodatki i świadczenia dodatkowe. Jak podaje serwis Gazeta Prawna, wzrosną między innymi:

dodatek pielęgnacyjny - do 348,23 zł (wzrost o 18,16 zł),

- do 348,23 zł (wzrost o 18,16 zł), dodatek kombatancki - do 348,23 zł (wzrost o 18,16 zł),

- do 348,23 zł (wzrost o 18,16 zł), dodatek dla sieroty zupełnej - do 654,48 zł (wzrost o 34,12 zł).

Te podwyżki mają na celu wsparcie najbardziej potrzebujących grup społecznych, poprawiając ich warunki życia.

Każdy emeryt i rencista otrzyma od ZUS oficjalne powiadomienie o nowej wysokości świadczenia. Informacje te zostaną przesłane tradycyjną pocztą oraz udostępnione na platformie elektronicznej ZUS PUE. Dzięki temu świadczeniobiorcy będą mieli łatwy dostęp do aktualnych danych dotyczących swoich świadczeń bez konieczności samodzielnego ich obliczania i weryfikacji.

