Wielu seniorów, obawiając się wysokich kosztów, rezygnuje z wykonywania badań profilaktycznych. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach bezpłatnych programów oferuje możliwość skontrolowania stanu zdrowia bez obciążania domowego budżetu. Wystarczy skorzystać z opieki lekarza rodzinnego lub programu "Profilaktyka 40 PLUS". Jakie badania można wykonać?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może skierować pacjenta na różnorodne badania diagnostyczne, które są w pełni finansowane przez NFZ. Dzięki wprowadzeniu opieki koordynowanej POZ lista badań została poszerzona, co umożliwia szybszą diagnostykę i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W ramach tego systemu można wykonać m.in.:

Holter EKG - monitorowanie pracy serca przez 24, 48 lub 72 godziny,

ECHO serca - badanie ultrasonograficzne oceniające strukturę i funkcję serca,

EKG wysiłkowe - analiza pracy serca podczas wysiłku fizycznego,

USG Doppler naczyń kończyn dolnych - ocena przepływu krwi w naczyniach,

Pakiet badań tarczycowych - m.in. antyTPO, antyTSHR, antyTG.

Jeszcze do niedawna część z tych badań wymagała skierowania od lekarza specjalisty. Obecnie można je wykonać bezpośrednio na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Programy profilaktyczne oferują darmowe badania

Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje także bezpłatne programy profilaktyczne, które mają na celu wczesne wykrycie chorób. Jednym z najpopularniejszych jest "Profilaktyka 40 PLUS", przedłużona do 30 kwietnia 2025 r. Program obejmuje pakiety badań diagnostycznych, dostosowane do płci i wieku pacjenta, a wszystkie badania są realizowane na podstawie e-skierowania.

Pakiety diagnostyczne są podzielone według płci. Kobiety mogą skorzystać z następujących badań:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

Można skorzystać z programów ukierunkowanych na choroby układu krążenia oraz nowotwory, takie jak rak jelita grubego.

Regularne uczestnictwo w tych badaniach zwiększa szanse na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie wielu schorzeń. Pełna lista programów dostępna jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia. Do najważniejszych należą:

Program profilaktyki chorób układu krążenia,

Program badań przesiewowych raka jelita grubego,

Program profilaktyki raka piersi (mammografia).

Jak skorzystać z "Programu Profilaktyka 40 PLUS"?

Uczestnictwo w programie jest proste i zależy od indywidualnych preferencji. Można:

udać się do przychodni POZ,

wypełnić ankietę w aplikacji mobilnej,

skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Po wysłaniu ankiety w ciągu dwóch dni roboczych wystawiane jest e-skierowanie. Na badania można umówić się osobiście lub przez internet.

