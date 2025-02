Długość życia może być ściśle powiązana z poziomem wykształcenia - wynika z najnowszych badań. W ciągu ostatnich 20 lat amerykańscy absolwenci studiów wyższych wydłużyli swoją średnią długość życia o 2,5 roku, podczas gdy osoby bez wykształcenia nie odnotowały żadnej poprawy. Co sprawia, że edukacja tak silnie wpływa na zdrowie i długość życia?

Badanie przeprowadzone przez Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) na Uniwersytecie Waszyngtońskim, opublikowane w prestiżowym "The Lancet Public Health", ujawniło pogłębiające się różnice w oczekiwanej długości życia w zależności od poziomu edukacji.



Jeszcze w 2000 roku różnica między osobami najlepiej i najsłabiej wykształconymi wynosiła 8 lat, natomiast w 2019 roku wzrosła już do 11 lat. Osoby z wyższym wykształceniem mogły liczyć na wydłużenie życia o 2,5 roku, podczas gdy osoby z niepełnym wyższym wykształceniem zyskały jedynie 0,7 roku. W przypadku osób z wykształceniem średnim wzrost wyniósł jedynie 0,3 roku, a u tych, które nie kończyły szkoły średniej, nie odnotowano żadnej poprawy.

ZOBACZ: Covid-19 skrócił przewidywaną średnią długość życia Amerykanów



Według współautorki badania, prof. Laury Dwyer-Lindgren, wyższe wykształcenie to nie tylko lepsze zarobki, ale także mniejsze ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą zawodową. Osoby lepiej wykształcone częściej mają dostęp do stabilnego i korzystnego zatrudnienia, co pozwala im prowadzić zdrowszy styl życia i korzystać z lepszej opieki medycznej.

Różnice geograficzne i demograficzne

Analiza wykazała, że długość życia zależy nie tylko od poziomu wykształcenia, ale również od regionu zamieszkania. Najniższe wskaźniki odnotowano w stanach południowo-wschodnich, niektórych obszarach Appalachów oraz w części Dakoty Południowej. Szczególnie krótko żyły osoby bez matury w stanach takich jak Michigan, Ohio, Kentucky czy Wirginia Zachodnia.

Z kolei w Kalifornii długość życia wzrosła, co może być związane z dużym odsetkiem imigrantów, którzy statystycznie żyją dłużej niż rodowici Amerykanie.



Badanie wykazało również, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. W grupie osób bez matury panie dożywały średnio 72 lat, podczas gdy panowie tylko 68 lat. Co więcej, różnice w długości życia między osobami najlepiej i najsłabiej wykształconymi rosły szybciej wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

Edukacja jako klucz do dłuższego życia

Badacze z IHME jako pierwsi przeanalizowali wpływ wykształcenia na oczekiwaną długość życia. Ich badanie objęło 3110 hrabstw w USA w latach 2000–2019. Wyniki jednoznacznie pokazują, że edukacja ma kluczowe znaczenie nie tylko dla długości życia, ale także dla zdrowia.

ZOBACZ: Zarobki a długość życia. Nowe badania

Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe dochody, co przekłada się na lepszą profilaktykę zdrowotną, większą ilość wypoczynku i regularną aktywność fizyczną.



Rosnące różnice w długości życia między grupami o różnym poziomie edukacji podkreślają potrzebę reform w zakresie dostępności do edukacji i opieki zdrowotnej - nie tylko w USA, ale także na całym świecie.

WIDEO: Wspólne manewry Białorusi i Rosji. "Może to być ponad 200 tys. żołnierzy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl