Szczecińscy pulmonolodzy pokazali to, co przez ostatnich 25 lat wciągali z płuc pacjentów. Wśród eksponatów zalały się monety, gwoździe, kości, zęby, a nawet kolczyk.

Szczecin. Pulmonolodzy pokazali, co wyciągają z płuc

- Niekoniecznie jedzenie jest na pierwszym miejscu, bo jest całe mnóstwo np. nakrętek od kropli do nosa - mówiła Polsat News Iwona Witkiewicz, kierowniczka Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, SPWSZ w Szczecinie. Dodała, że wyciągane są też pineski, pionki do gry. - To są te drobne przedmioty, które czasami bierzemy do ust, a najczęściej usiłujemy przytrzymać je zębami - mówiła.

To, co przypadkowo trafia do naszych ust, dzieje się przez nieuwagę. - To aspiracja ciała obcego np. w czasie biegu, śmiechu, zabaw - mówił prof. Jarosław Pieróg, kierownik Pracowni Endoskopii Układu Oddechowego, SPWSZ w Szczecinie.

- Najczęściej ci pacjenci trafiają na szpitalny oddział ratunkowy ponieważ aspiracja ciała obcego powoduje szereg dolegliwości, jak silny kaszel, czasami niewydolność oddechową - dodał.

Zadławienie. Co robić?

To stan, który może zagrażać życiu. - Osoba walczy w takim momencie o każdy oddech, a nie była przygotowana do tego, że ten oddech zostanie nagle odcięty - tłumaczył Marcin Mazur, ratownik medyczny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie epizod zadławienia ma 50 tys. dzieci (do 14 roku życia - red.), 280 tys. dorosłych, a trzy tysiące osób umiera z powodu zadławienia się jedzeniem.

Marcin Mazur przekazał, co należy robić w sytuacji zadławienia. - Zachęcamy taką osobę do kaszlu. Jeżeli to nie przynosi rezultatu, musimy stanąć za taką osobą, pochylić ją do przodu i uderzyć silnie pięć razy w okolicę międzyłopatkową - tłumaczył.

Jeśli to nie pomaga, najskuteczniejszy jest chwyt polegający na uciskaniu nadbrzusza. Nazywany jest rękoczynem Heimlicha. Metoda uratowała życie tysięcy ludzi, dlatego warto się jej nauczyć.