Nie masz tego dokumentu? NFZ wydaje go za darmo, a może uratować życie

Ważnym dokumentem, szczególnie w przypadku zagranicznego wyjazdu, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wydawana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także EFTA. Czy trzeba spełnić jakieś specjalne wymagania, aby go otrzymać?

W przypadku nagłego zachorowania lub wypadku poza Polską EKUZ zapewnia prawo do leczenia na zasadach obowiązujących w danym kraju. W wielu sytuacjach oznacza to brak dodatkowych opłat lub ich znaczne ograniczenie. Brak tego dokumentu może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni, co w niektórych krajach wiąże się z bardzo wysokimi wydatkami.

Posiadacze EKUZ mogą także skorzystać z podstawowej pomocy medycznej bez dodatkowych opłat, np. w przypadku wezwania karetki. Należy jednak pamiętać, że karta nie obejmuje:

transportu medycznego do Polski,

leczenia w krajach spoza UE i EFTA,

prywatnych wizyt lekarskich.

Gdzie wyrobić EKUZ?

Uzyskanie karty jest szybkie i proste. Można to zrobić na kilka sposobów:

Osobiście w oddziale NFZ - wystarczy złożyć wniosek (dostępny na miejscu) i przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. ZUS RMUA, legitymację emeryta-rencisty, zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów).

- wystarczy złożyć wniosek (dostępny na miejscu) i przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. ZUS RMUA, legitymację emeryta-rencisty, zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów). Online przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - najszybsza metoda, umożliwiająca również zamówienie dostawy karty do domu.

- najszybsza metoda, umożliwiająca również zamówienie dostawy karty do domu. Elektronicznie przez ePUAP - wniosek można przesłać cyfrowo.

- wniosek można przesłać cyfrowo. Pocztą - wypełniony formularz należy wysłać do oddziału NFZ listem zwykłym lub poleconym.

Kto może otrzymać EKUZ?

Każda osoba objęta ubezpieczeniem w NFZ ma prawo do EKUZ, jednak nie pokrywa ona wszystkich kosztów leczenia za granicą. W niektórych krajach pacjent musi ponieść część opłat, np. za hospitalizację czy wizytę u specjalisty. Przykładowo: we Francji pacjent opłaca 20 proc. kosztów leczenia szpitalnego, a refundacja transportu karetką obejmuje maksymalnie 65 proc. kwoty.

Przed wyjazdem warto zatem sprawdzić zasady obowiązujące w kraju docelowym, ponieważ systemy opieki zdrowotnej różnią się od polskiego.

EKUZ to dokument, który warto mieć

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niezastąpiony dokument dla osób podróżujących do krajów UE i EFTA. Okres jej ważności zależy od statusu ubezpieczenia, dlatego zawsze warto sprawdzić indywidualne warunki w najbliższym oddziale NFZ.

red / polsatnews.pl