Co roku w sezonie infekcyjnym specjaliści ostrzegają, że grypa może mieć ciężki przebieg i groźne powikłania. Szczególnie narażone są osoby starsze, u których infekcja może prowadzić do długotrwałej hospitalizacji, a nawet śmierci. Seniorzy 65+ powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń lekarzy.