Późnym wieczorem czasu polskiego Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsze spotkanie od czasu objęcia władzy przez republikanina. Polsat News poznał skład delegacji, która razem z polskim prezydentem weźmie udział w rozmowach. Prezydent weźmie udział w rozmowach za oceanem.

Według nieoficjalnych Polsat News, w skład polskiej delegacji - oprócz prezydenta Andrzeja Dudy - wejdą m.in.: szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek, minister z KPRP Wojciech Kolarski oraz zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej i podsekretarz stanu Nikodem Rachoń.

Z kolei ze strony amerykańskiej - na czele której będzie stał Donald Trump - znajdą się szefowa sztabu Susie Wiles, Vince Haley (dyrektor rady Polityki Wewnętrznej Stanów Zjednoczonych), a także doradca ds. bezpieczeństwa Mike Waltz.

Interia ustaliła, że do spotkania dojdzie ok. 20:00 czasu polskiego. Rozmowy mają dotyczyć m.in. kwestii wojny w Ukrainie.

Donald Trump spotka się z Andrzejem Dudą. W tle konferencja CPAC

Jak ustalił Polsat News, do spotkania Dudy i Trumpa ma dojść przy okazji konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych CPAC, która odbywa się pod Waszyngtonem. W sobotę przemówienie ma na niej wygłosić prezydent Stanów Zjednoczonych.

Na konferencji CPAC pojawią się m.in. premier Włoch Giorgia Meloni, czy premier Słowacji Robert Fico. Obecni są również Mateusz Morawiecki i Radosław Sikorski.

Dzień przed wizytą w USA Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonował w swoich mediach społecznościowych, przekazał ukraińskiemu przywódcy, że "nie ma innego sposobu na powstrzymanie rozlewu krwi i osiągnięcie trwałego pokoju w Ukrainie, jak tylko przy wsparciu Stanów Zjednoczonych".

Na poniedziałek prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Przekazał, że wśród omawianych tematów znajdzie się pomoc militarna oraz wsparcie transportowe i tranzytowe Ukrainy. Przekonywał, że po RBN będzie można "zdecydować co do kolejnych kroków, które my jako państwo będziemy podejmowali".

Spotkania na linii USA-Polska. Sikorski rozmawiał z Rubio

W piątek Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie. - Odniosłem wrażenie, że USA zależy na trwałym pokoju - powiedział po rozmowie z przedstawicielem amerykańskiej administracji szef polskiego MSZ.

- Zaplanowaliśmy kolejne fora współpracy. Co do tematyki, to były: oczywiście bieżące sprawy wojny i pokoju w Europie, ale także współpraca w odległych krajach, jak Korea Północna, Kuba, Iran - powiedział minister spraw zagranicznych.

Szef MSZ odniósł się do sprawy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. - Nieraz podkreśliłem, co jest elementem naszej zgody narodowej, że amerykańscy żołnierze są w Polsce mile widziani co najmniej w takich ilościach jak obecnie i jak najdłużej - przekazał polityk.

pbi / Polsatnews.pl