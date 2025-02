To już ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami w Niemczech. Po trzech latach w opozycji do władzy prawdopodobnie powróci chadecja, ale aby rządzić, będzie musiała zawrzeć niełatwe sojusze. Największe obawy budzi przy tym wzrost poparcia dla skrajnie prawicowej AfD i słabość SPD kanclerza Scholza. Jak więc ułożą się głosy? Pokazujemy, w jaki sposób kształtowały się ostatnie sondaże.

W niedzielę 23 lutego Niemcy wybiorą nowy Bundestag, a tym samym nowy rząd. Na kilka dni przed pójściem do urn faworytami wśród wyborców pozostaje chadecja (CDU/CSU) z jej kandydatem na kanclerza Friedrichem Merzem. Ma ona około dwukrotnie wyższe poparcie od socjaldemokratycznej SPD kanclerza Olafa Scholza.



"Bild" zwraca jednak uwagę, że Merz nie ma powodów do zadowolenia, bo zgodnie z obecnymi sondażami, potrzebuje nie tylko jednego, ale aż dwóch koalicjantów. Według gazety, zarówno dwustronny sojusz CDU/CSU z SPD jak i z Zielonymi nie miałby większości parlamentarnej. Wynika to z faktu, że zarówno partia Lewicy, jak i lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht BSW mogą być reprezentowane w następnym Bundestagu.

W związku z tym Merz musiałby zawiązać koalicję i z SPD, i z Zielonymi, ale tu na pewno powstałby spór o zaostrzenie przepisów azylowych oraz reformy zasiłku obywatelskiego. CDU/CSU zmuszona byłaby pójść na wiele kompromisów, osłabiających jej program, a to mogłoby wywołać gniew wyborców.

Wybory w Niemczech. CDU/CSU wyraźnie prowadzi. Niemcy drżą o wynik AfD

Ratunkiem dla Merza może być dostanie się do Bundestagu liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), które łączy podejście do polityki azylowej, gospodarczej i społecznej. Wówczas w grę wchodziłby sojusz z SPD i FDP, ale na razie FDP oscyluje wokół wyniku 4 proc. poparcia, co stanowi zbyt mało, by móc zasiadać w parlamencie.



W kontekście ostatnich badań opinii publicznej widać, że duże szanse na większość miałby sojusz CDU/CSU i AfD, jednak Merz już jakiś czas temu wykluczył taką koalicję. Gdy na początku lutego CDU/CSU i AfD wspólnie zagłosowały za wnioskiem w sprawie zaostrzenia polityki migracyjnej, tylko w Berlinie na ulice wyszło ok. 200 tys. demonstrantów, którzy wyrazili sprzeciw wobec bratania się z AfD, określanej przez niektórych jako "partia nienawiści".

Tak przedstawiają się 22 ostatnie sondaże (liczby podane w procentach):

Data sondaż CDU/CSU SPD Zieloni FDP AfD Lewica BSW 21.02 YouGov 29 16 13 4 20 8 5 20.02 FG Wahlen 28 16 14 4.5 21 8 4.5 20.02 INSA 30 15 13 4 21 7 5 19.02 GMS 31 15 13 4 20 6 4 18.02 Forsa 30 16 13 5 20 7 4 17.02 YouGov 27 17 12 4 20 9 5 17.02 INSA 30 15 13 4.5 22 6.5 5 16.02 Forsa 30 16 13 5 20 7 4 15.02 INSA 30 15 13 4 21 6 5 14.02 FG Wahlen 30 16 14 4 20 7 4 13.02 Allensbach 32 15 13 5 20 6 4 13.02 Infratest 32 14 14 4 21 6 4.5 11.02 Forsa 29 16 14 4 20 6 4 10.02 INSA 30 15.5 13 4 22 6 5.5 08.02 INSA 29 16 12 4 21 5 6 07.02 GMS 30 15 14 4 21 5 4 07.02 FG Wahlen 30 15 15 4 20 6 4 06.02 Infratest 31 15 14 4 21 5 4 05.02 YouGov 29 18 12 4 22 6 6 04.02 Forsa 28 16 15 4 20 5 4 03.02 INSA 30 16 13 4.5 22 5 5.5 01.02 INSA 30 17 12 4 22 4 6

Lewica odradza się jak "Feniks z popiołów"

Tym, co zwraca uwagę, jest także zaskakujący wynik Lewicy. Na dwa dni przed wyborami sondaż pokazuje, że może ona liczyć na dwukrotnie większe poparcie niż jeszcze miesiąc temu.



"To wzrost jak feniks z popiołów - ocenił w czwartek dziennik "Handelsblatt".

Eksperci przewidują, że wejście Lewicy do Bundestagu jest niemalże pewne, gdyż umiejętnie wykorzystuje ona słabość polityki społecznej SPD, w tym zapowiedzi partii ws. cięć socjalnych.



Badacz opinii publicznej Klaus-Peter Schoeppner, szef sondażowni Mentefactum, twierdzi, iż SPD jest zbyt skoncentrowana na wyjściu z recesji gospodarczej i debacie migracyjnej. W rezultacie nie wydaje się reprezentować spraw "małych ludzi" w kampanii wyborczej. Z kolei BSW jest zbyt mało rozpoznawalna, by stanowić dla Lewicy zagrożenie.

