Sprowadzona do Włoch w XVI w. i uprawiana w papieskich ogrodach w miejscowości Kantalupa jest odmianą melona o pomarańczowym, soczystym miąższu i wyjątkowo charakterystycznej, siateczkowatej skórce. Jest prawdziwą bombą składników odżywczych. Dlaczego warto jeść ten owoc?

Początki hodowli kantalupy sięgają czasów starożytnej Persji, Indii i Afryki. W XVI w. trafiła do Włoch, gdzie ugruntowała się jej nazwa. Hiszpańscy i portugalscy żeglarze sprowadzili ją do Ameryki, gdzie szybko zyskała zasłużoną pozycję wśród owoców. Dzisiaj kantalupa jest ceniona na całym świecie, zwłaszcza w krajach o ciepłym klimacie, takich jak Turcja czy Włochy, które są jednocześnie jednymi z największych producentów i eksporterów wspomnianej rośliny.

Kantalupa. Nie tylko smaczna i sycąca, ale też zdrowa

Kantalupa jest bogatym źródłem witamin A i C, które odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu układu odpornościowego. Oprócz tego, utrzymują zdrowie skóry i wzroku. Z kolei obecne w roślinie witaminy z grupy B wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Owoc dostarcza również cennych minerałów, takich jak potas, magnez i wapń, które są niezbędne dla serca, mięśni i kości. Dodatkowo potas reguluje ciśnienie krwi, wspomagając pracę serca i układu krążenia. Działa również jako środek przeciwdziałający skurczom mięśni, więc kantalupa idealnie nadaje się dla osób aktywnych fizycznie.



Regularne spożywanie tej rośliny, w połączeniu ze zbilansowaną dietą i odpowiednią ilością aktywności fizycznej, może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Czy kantalupa to idealny owoc dla wszystkich?

Owoc ten składa się w 90 proc. z wody, doskonale nawadnia organizm, szczególnie w upalne dni lub w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. Odpowiednia ilość wody usprawnia prawidłowe działanie nerek.



Stosunkowo niski indeks glikemiczny kantalupy (wynoszący 65) sprawia, że w organizmie nie pojawia się gwałtowny skok cukru we krwi. Jest to bezpieczny dodatek do diety dla osób z cukrzycą czy insulinoopornością. Oczywiście, jak wszystko, należy spożywać ją z umiarem.

Kantalupa jako przekąska i dodatek do dania głównego

Papieski owoc sprawdzi się doskonale w formie lekkiej i sycącej przekąski, ale może również stanowić interesujący dodatek do dań głównych. Kantalupa jest owocem uniwersalnym - można ją dorzucić do jogurtu i sałatek owocowych, połączyć z serem feta i orzechami włoskimi, a także przy jej pomocy zbalansować smak kurczaka lub kanapki.

Najprostszym przepisem, który warto przetestować, będzie pierś z kurczaka z kantalupą. W zależności od preferencji może być pieczona, smażona lub grillowana. Przygotowaną pierś można podać z lekką sałatką, w której znajdzie się rukola, ocet balsamiczny i plasterki soczystego owocu.

