- Odniosłem wrażenie, że USA zależy na trwałym pokoju w Ukrainie - powiedział Radosław Sikorski po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Sikorski przekazał, że rozmawiał z amerykańskim politykiem także o miejscu Europy przy stole negocjacyjnym ws. wojny w Ukrainie. - Prędzej czy później Europa weźmie w tym udział - dodał. Szef MSZ poinformował, że Rubio przyjął zaproszenie do Polski.

- Spotkanie potwierdziło trwałość sojuszu polsko-amerykańskiego i świetnych stosunków dwustronnych - podkreślił Sikorski. Jak przekazał, spotkanie było serdeczne.

- Zaplanowaliśmy kolejne fora współpracy. Co do tematyki, to były: oczywiście bieżące sprawy wojny i pokoju w Europie, ale także współpraca w odległych krajach, jak Korea Północna, Kuba, Iran - powiedział szef MSZ.

Sikorski zaznaczył, że wśród tematów była również poruszona kwestia miejsca Europy przy stole negocjacyjnym w sprawie wojny w Ukrainie. - Prędzej czy później Europa weźmie udział w tym procesie - przekazał.

Szef MSZ odniósł się do sprawy obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. - Nieraz podkreśliłem, co jest elementem naszej zgody narodowej, że amerykańscy żołnierze są w Polsce mile widziani co najmniej w takich ilościach jak obecnie i jak najdłużej - przekazał polityk.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim

Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem USA Marco Rubio w siedzibie Departamentu Stanu w Waszyngtonie.

Na wstępie spotkania Rubio i Sikorski uścisnęli sobie ręce i zapozowali do zdjęć, ale wbrew zwyczajowi nie wygłosili żadnych oświadczeń. Nie odpowiedzieli też na pytania dziennikarzy m.in. o to, kogo USA uważają za agresora w wojnie w Ukrainie.

Przed rozmową szef polskiego MSZ mówił, że jest przygotowany, gdyby strona amerykańska zwróciła się do Polski o wysłanie żołnierzy do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

Piątkowe spotkanie to pierwsza rozmową twarzą w twarz obydwu szefów dyplomacji od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa. Sikorski wcześniej w piątek odbył krótką rozmowę z doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike'iem Waltzem.