Wizyta w sanatorium to sposób, by zadbać o zdrowie. Po otrzymaniu skierowania i odczekaniu w kolejce przyjeżdża się na 21-dniową rekonwalescencję. Zwykle turnus ten przebiega bez zakłóceń. Są jednak wypadki, gdy kuracjusz musi opuścić uzdrowisko. Może to się wiązać z odczuwalnymi wydatkami.