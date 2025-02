W Europie trwa ożywiona dyskusja na temat wysłania wojsk pokojowych do Ukrainy, po ewentualnym zawieszeniu broni z Rosją. Za udziałem polskich żołnierzy w takiej misji jest tylko 22 proc. badanych, podczas gdy przeciwko takiemu zaangażowaniu opowiada się 63 proc. - wynika z najnowszego sondażu.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie Radia ZET zadano Polkom i Polakom następujące pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem polscy żołnierze powinni uczestniczyć w misji stabilizacyjnej na Ukrainie?". Ogółem respondenci odpowiedzieli następująco:

Zdecydowanie tak - 5 proc.

Raczej tak - 17 proc.

Raczej nie - 30 proc.

Zdecydowanie nie - 33 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć -15 proc.

Z odpowiedzi wynika, że udziałem polskich żołnierzy w takim przedsięwzięciu jest zainteresowana mniejszość rodaków (22 proc.) Natomiast przeciwko wysłaniu rodzimych wojsk do Ukrainy jest co szósty ankietowany (63 proc.).

Czy Polska powinna wysłać żołnierzy do Ukrainy? Wyniki nowego sondażu

Wspomniane pytanie jest również istotne w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich. Jak podaje rozgłośnia, przeciwko wysłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy w ramach pokojowej misji stabilizacyjnej opowiada się 84 proc. zwolenników Sławomira Mentzena, 93 proc. wyborców Grzegorza Brauna i 81 proc. sympatyków Krzysztofa Stanowskiego.

Za udziałem polskich wojsk w takim przedsięwzięciu jest natomiast 14 proc. zwolenników Mentzena, 7 proc. wyborów Brauna i 17 proc. - Stanowskiego. Reszta respondentów wybrała odpowiedź "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Rozwiązanie to nie cieszy się popularnością także w grupie wyborców Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Szymona Hołowni, mino że odsetek przeciwników jest nieco mniejszy.

Wybory prezydenckie. Poparcie dla misji w Ukrainie wśród różnych grup wyborców

"Przeciwnych jest nieco ponad połowa zwolenników kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta (53 proc.), 64 proc. sympatyków kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość i 68 proc. osób deklarujących, że będą głosować na reprezentanta Trzeciej Drogi" - wskazuje redakcji, powołując się na wyniki badania.

Z kolei za wysłaniem rodzimych wojskowych za wschodnią granicę opowiada się co trzeci wyborca Trzaskowskiego (31 proc.), co czwarty zwolennik Nawrockiego (24 proc.) i co szósty Hołowni (15 proc.). Pozostali uczestnicy wskazali opcję "Nie wiem / trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.

nn/ sgo / Polsatnews.pl