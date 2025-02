Prezydent Andrzej Duda spotka się w weekend z Donaldem Trumpem. - Jest to pewne wyróżnienie - ocenił w programie "Lepsza Polska" amerykanista prof. Zbigniew Lewicki. Według Tomasz Wróblewskiego z Warsaw Enterprise Institute spotkanie prezydentów może być zapowiedzią rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej. - Polska odzyskuje znaczenie - stwierdził z kolei dyplomata Andrzej Byrt.

Z informacji Polsat News wynika, że do rozmów między przywódcami Polski i USA ma dojść przy okazji konserwatywnej konferencji CPAC, która odbywa się pod Waszyngtonem.

Prof. Zbigniew Lewicki: To pewne wyróżnienie dla prezydenta

- Jest to pewne wyróżnienie dla prezydenta, który jako jeden z pierwszych światowych przywódców spotka się z Donaldem Trumpem - ocenił amerykanista prof. Zbigniew Lewicki (UKSW).

Według Tomasz Wróblewskiego z Warsaw Enterprise Institute spotkanie Dudy z Trumpem może być zapowiedzią rosnącej roli Polski na arenie międzynarodowej. - Polska i Europa środkowa będzie odgrywała zupełnie inną rolę w amerykańskiej polityce, w miarę jak NATO będzie się rozpadać. To jest tylko kwestia czasu - stwierdził z kolei Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute.

Dyplomata, były ambasador RP w Niemczech i we Francji Andrzej Byrt stwierdził z kolei, że "Polska odzyskuje znaczenie swojej pozycji geostrategicznej i stanowiska politycznego, które zajęliśmy wobec wielkiego dramatu Ukrainy po napaści przez Rosję".

- Daliśmy dowody tego nie tyko przyjmując uciekinierów, ale również swoją postawą polityczną i to zostało docenione - dodał.

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska (UW) stwierdził, że "Europa nie jest gotowa na to, żeby bez USA wziąć bezpieczeństwo w swoje ręce". - Przespaliśmy ostatnie lata, te zmiany idą za wolno. Trochę też przeczekaliśmy pierwszego Trumpa, w Europie były inne preferencje. Ale Europa nie głosuje w USA, to Amerykanie wybierają sobie prezydenta i okazało się, ze to była błędna strategia, bo Trump wrócił i dzisiaj szokuje nawet tych, którzy mu kibicowali - powiedziała.

- Z punktu widzenia Donalda Trumpa, Europa mało się liczy, dlatego bardzo dobrze, że prezydent Duda leci do USA. Wszyscy w Europie, którzy mają jakąkolwiek możliwość rozmowy z Trumpem, powinni próbować to robić - dodała.

Dr Bonikowska: To jest bardzo niebezpieczna gra

Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę, że "świat się zmienia i układ, który funkcjonował od lat, kończy się". - Gwarancje bezpieczeństwa, format NATO, to wszystko się kończy - stwierdził.

- Będą powstawały nowe relacje i musimy się do tego dostosować - dodał.

Według prof. Lewickiego prezydent USA to jedyny na świecie mąż stanu. - W socjologii, politologii funkcjonuje takie pojęcie jak mąż stanu. Jest to polityk, który ma wizję, strategię i stara się ją zrealizować bez względu na to czy ma gorsze, czy lepsze notowania. W tej chwili jedyną taką postacią, jedynym mężem stanu na świecie jest Donald Trump - powiedział.

Z jego stwierdzeniem nie zgodziła się dr Bonikowska. - To, co robi Trump, to jest bardzo niebezpieczna gra i nie jestem wcale pewna, że za tym stoi jakaś jasna strategia - podkreśliła.

Przypomniała, że nawet w obecnej administracji Trumpa są osoby, które myślą zupełnie inaczej niż on. - Najważniejsze z naszego europejskiego punktu widzenia, jest to żeby rozmawiać ze wszystkimi osobami w Partii Republikańskiej, które mogą prowadzić politykę trochę inną niż deklaracje Trumpa - powiedziała.

Wyjaśniła, że to nie chodzi tylko o kwestię Ukrainy, ale "ogólną retorykę dotycząca sojuszników, podważanie podstawowych elementów naszego międzynarodowego ładu".

- Ja myślę, że ta strategia jest bardzo spójna, przejrzysta i jasna - świat, który znamy skończył się i trzeba go poukładać na nowo, zarówno z Chinami jak i z Rosją - stwierdził z kolei Tomasz Wróblewski.

Prof. Lewicki: Europa stała się leniwa

Prof. Lewicki przypomniał, po II wojnie "Stany Zjednoczone przyjęły rolę państwa utrzymującego świat i finansującego rozmaite kwestie". - Europa się do tego przyzwyczaiła i stała się leniwa, uznając, że możemy wydawać pieniądze na socjal, bo Ameryka nas obroni - stwierdził.

Podkreślił, że o zmianie mówiło w przeszłości kilku amerykańskim polityków, ale Trump jest pierwszym, który nie tylko mówi, ale również robi. - Ma wizję, strategię i nie przejmuje się europejską prasą - dodał.

- On robi swoje i robi to, na czym mu zależy, czyli "Ameryka przede wszystkim". To nie jest złe hasło, każdy polityk musi tak mówić. Polityk ma dbać o własny kraj, realizować wizję i nie przejmować się krytyką - przekazał.

- Zgadzam się z tym, że Donald Trump ma jasną wizję i strategię dotycząca Stanów Zjednoczonych, natomiast nie zgadzam się z tym, że ma jasną wizję i strategię dotycząca Ukrainy i Rosji - oceniła dr Bonikowska.

- On bardzo upraszcza rzeczywistość w tym względzie. Chce zakończyć wojnę, tylko pytanie na jakich warunkach - wyjaśniła.

