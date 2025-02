Trwają rozmowy ministerstwa infrastruktury z ministerstwem obrony narodowej ws. wykorzystania polskich lotnisk zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych - informuje RMF FM.

Informację o planach podwójnego wykorzystania krajowych portów lotniczych potwierdził wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

- 15 polskich lotnisk cywilnych to jest drugie tyle, ile mamy lotnisk wojskowych - powiedział w rozmowie z RMF FM. - Mając 15 lotnisk jesteśmy w stanie polskim siłom zbrojnym zaoferować potencjalne, dodatkowe możliwości. Ale od planów jest wojsko. Dialog między resortem obrony narodowej a nami, także lotniskami regionalnymi, trwa od pewnego czasu - dodał.

"Musimy być gotowi na różne scenariusze"

Lasek wyjaśnił, że "w części wojskowej działać mogą huby transportowe, punkty ewakuacji, punkty pomocy, hub cargo". - Musimy być gotowi na różne aktywności w tych miejscach - zaznaczył.

Wiceminister przypomniał, że trwa rozbudowa lotniska w Rzeszowie, w Krakowie trwają procesy przygotowawcze, a w Katowicach powstaje hub cargo, wraz z bocznicą kolejową, z zapasami paliwa.

- Takie same inwestycje, tego samego typu, są prowadzone na lotnisku we Wrocławiu. Lotnisko w Szczecinie planuje rozwój z podwójnym wykorzystaniem - zarówno do wzrostu ruchu lotniczego pasażerskiego, jak i do reakcji w czasie zagrożenia czy w czasie klęsk żywiołowych - dodał.

- Jest powiedzenie: "Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę". Musimy być gotowi na różne scenariusze. Najlepiej zadbamy o nasze bezpieczeństwo sami, we współpracy z Europą - podsumował Maciej Lasek.

