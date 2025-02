Tajemniczy obiekt na Pomorzu. Spadł na prywatną posesję

Niezidentyfikowany obiekt pojawił się w Będźmierowicach pod Czerskiem (woj. pomorskie). O sytuacji poinformowano Polską Agencję Kosmiczną, ponieważ są przypuszczenia, iż pochodzi on od rakiety przelatującej nad naszym krajem. Jeśli to by się sprawdziło, może być to część Falcon-9 firmy SpaceX lub innej rakiety - przedsiębiorstwa Kinesis z Nowej Zelandii.