W czwartek Sejm zajął się immunitet Zbigniewa Ziobry. Kiedy parlamentarzyści debatowali nad tym punktem obrad i sprawozdaniem sejmowej komisji regulaminowej, były szef resortu sprawiedliwości wypowiadał się w ostrych słowach o działaniach rządu Donalda Tuska.

Ziobro krytykował zmiany w składach sędziowskich, które zajmowały się jego sprawą i podważał uczciwość delegowanej do tego sędzi. - To jest kpina, to jest plucie Polakom w twarz. To jest jedno wielkie oszustwo. To jest praworządność? To jest bandytyzm. Jesteście grupą przestępczą. Donald Tusk pójdzie siedzieć. Zobaczycie - mówił polityk.

Posłowie PiS zaczęli oklaskiwać wypowiedź i wtedy Edward Siarka krzyknął "kula w łeb".

- Może nie aż taka daleko - zareagował Ziobro, ale jego dalszą wypowiedź przerwała prowadząca obrady wicemarszałek Dorota Niedziela z KO.

jk / Polsatnews.pl