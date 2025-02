- Apartamenty papieskie znajdują się na 10. piętrze Polikliniki Gemelli. Wszystko dookoła nich pozostaje puste - relacjonowała reporterka "Wydarzeń" Agnieszka Milczarz sprzed kliniki w Rzymie, w której od 14 lutego przebywa i poddaje się leczeniu papież Franciszek.

Jak podkreśliła, nikt nie ma tam wstępu poza policją, żandarmerią, lekarzami, pielęgniarkami czy najbliższymi współpracownikami głowy Kościoła katolickiego. Przypomniała też, że w środę odwiedziła go premier Włoch Giorgia Meloni - Z tych odwiedzin można wywnioskować, że stan papieża na tyle się polepszył, skoro mógł przyjąć takiego gościa - dodała.

Dobre prognozy zdrowia papieża Franciszka. Komunikaty z Watykanu

Zaznaczyła, że rozmowa między premier a papieżem trwała 20 minut oraz zaakcentowała, że padły podczas niej żarty, co może oznaczać poprawę zdrowia papieża Franciszka.

- Wydaje się, że ze zdrowiem papieża jest lepiej - dodała Agnieszka Milczarz.

W czwartek rano Watykan opublikował raport, w którym przekazano, że "noc minęła spokojnie, papież Franciszek wstał i zjadł śniadanie w fotelu".

"Wraca do pełni zdrowia"

Natomiast po południu napłynęły wieści od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, kardynała Mattea Zuppi'ego. Stwierdził on, że: - Informacje napływające ze szpitala, w którym przebywa papież Franciszek, wskazują na to, że wraca on do pełni zdrowia.

Wideo: Papież Franciszek w szpitalu. Najnowszy raport o jego zdrowiu

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Bolonii metropolita tego miasta i wysłannik Franciszka do spraw Ukrainy oświadczył: - Wszyscy martwimy się o papieża, ale to, co się mówi, opisuje, jak faktycznie jest. (...) To, że papież zjadł śniadanie, przeczytał gazety, przyjął kilka osób oznacza, że zmierza w kierunku pełnego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko - stwierdził szef włoskiego Episkopatu.

Z najnowszych informacji wynika, że stan 88-letniego papieża, który ma obustronne zapalenie płuc, jest stabilny.

