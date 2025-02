- Giorgio ma wytrwałość chłopów z tej ziemi i nigdy nie chce się zatrzymać, nie rezygnuje - zapewniła kuzynka papieża Franciszka, 93-letnia Carla Rabezzana. Włoszka liczy na to, że w klinice Gemelli "przetrzymają go tak długo, aż do końca wyzdrowieje". Franciszek jest pod opieką lekarzy siódmy dzień, ponieważ choruje na zapalenie płuc.