Kellogg odwołał konferencję z Zełenskim. "Na prośbę USA"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął w czwartek po południu spotkanie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, emerytowanym generałem Keithem Kelloggiem.

Po rozmowach nie wygłoszą oni oświadczeń, ani nie będą odpowiadać na pytania dziennikarzy. Miała to być prośba USA.

"Na prośbę strony amerykańskiej podczas spotkania przewidziano jedynie zdjęcie protokolarne. Pytań ze strony prasy, oświadczeń, odpowiedzi na pytania dziennikarzy nie przewidziano" - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Wysłannik Donalda Trump w Kijowie

Generał Keith Kellogg przybył do Kijowa w środę rano. - Będziemy słuchać. Jesteśmy gotowi zapewnić to, co jest potrzebne. Rozumiemy potrzebę gwarancji bezpieczeństwa. Częścią mojej misji jest słuchanie. Następnie wrócę do Stanów Zjednoczonych i porozmawiam z prezydentem Donaldem Trumpem, aby upewnić się, że wszystko dobrze rozumiemy - oświadczył generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik amerykańskiego przywódcy.

Dzień wcześniej, we wtorek, Kellogg został przyjęty w Warszawie przez Andrzeja Dudę. Po spotkaniu prezydent powiedział, że rozmowa z wysłannikiem prezydenta USA dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Ukrainie. Duda zapewnił, że nie ma obaw co do zmniejszania amerykańskiego zaangażowania w Polsce.

- Przedstawiłem generałowi to, jak my postrzegamy sytuację na Ukrainie, (...) jak wygląda kwestia kolejnych incydentów prowokowanych przez Rosję, także na naszym niebie. Mówiłem generałowi, jak odbieramy zachowania rosyjskie, wystąpienia rosyjskich przedstawicieli - relacjonował Andrzej Duda.

