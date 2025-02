Unia Europejska zorganizuje pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości co najmniej 6 mld euro - donosi Politico. Informatorzy wskazują, że chodzi o wzmocnienie strategicznej pozycji Kijowa w planowanych negocjacjach z Moskwą. Według dziennikarzy byłby to "namacalny pokaz determinacji UE do wspierania Ukrainy" po tym, jak na szczycie w Paryżu nie zapadły żadne decyzje.