"Czy go Musk z kosmosu sprowadził?" Politolog bez ogródek o słowach Trumpa

- To jest po prostu absolutny wstyd. Świadczy o upadku moralnym i mentalnym prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówił w programie "Punkt widzenia Szubartowicza" prof. Roman Kuźniar. - On spadł z Księżyca? Czy go Musk z kosmosu sprowadził? - mówił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

W programie Przemysław Szubartowicz poruszył temat najnowszego wpisu Donalda Trumpa o prezydencie Ukrainy. Przywódca USA nazwał Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów". Wskazał też, że prezydent Ukrainy powinien "działać szybko, bo inaczej nie będzie miał kraju".

Prof. Roman Kuźniar: To jest absolutny wstyd

- Tego się nie da słuchać zwyczajnie. To jest po prostu absolutny wstyd. Świadczy o upadku moralnym i mentalnym prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeżeli on tego typu rzeczy opowiada o przywódcy kraju, który od trzech lat walczy o swoją niepodległość i od trzech lat tę niepodległość udaje mu się obronić - powiedział. - A on opowiada, ze jeszcze trochę i on przegra - dodał.

Na uwagę prowadzącego, że wcześniej Trump mówił również, że to Ukraina zaczęła wojnę, odparł: "On spadł z Księżyca? Czy go Musk z kosmosu sprowadził?".

Politolog podkreślił również, że we wtorek "osobisty Ribbentrop Putina" (szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow-red.) mówił w Rjadzie, że Rosja się nie zgodzi, aby żołnierze NATO ubezpieczali linię rozejmową oraz domaga się ustąpienia Wołodymyra Zełenskiego. - Dlaczego? Dlatego, że rozzuchwalił ich Trump, oddając im wszystkie argumenty na samym początku - wyjaśnił.

Trump o Zełenskim: Dyktator

"Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on, bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał w środę Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Dyktator bez wyborów, Zełenski lepiej niech działa szybko, inaczej nie będzie miał kraju" - dodał, oskarżając ukraińskiego prezydenta, że zależy mu tylko na pieniądzach.

"Kocham Ukrainę, ale Zełenski wykonał okropną robotę, jego kraj jest zniszczony, a miliony ludzi niepotrzebnie zginęły – i tak to trwa…" - dodał prezydent USA.

Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone wydały o 200 miliardów dolarów więcej niż Europa i stwierdził, że nie odzyskają tych pieniędzy. Podkreślił, że wojna w Ukrainie jest dużo ważniejsza dla Europy, ponieważ USA oddziela od całej sytuacji "duży, piękny ocean".

"Co więcej, Zełenski przyznaje, że połowa pieniędzy, którą mu wysłaliśmy 'zaginęła'. Odmawia zorganizowania wyborów, ma bardzo niskie poparcie w ukraińskich sondażach, a jedyną rzeczą, w której był dobry było rozgrywanie Bidena" - napisał amerykański prezydent.

Przywódca wskazał, że Stany Zjednoczone "skutecznie negocjują zakończenie wojny z Rosją" i stwierdził, że "wszyscy przyznają, że może to zrobić tylko Trump i jego administracja". "Biden nigdy nie próbował, Europie nie udało się zapewnić pokoju, a Zełenskiemu prawdopodobnie zależy na pociągu z sosem (określenie w j. angielskim na sytuację, gdy ktoś zarabia dużo przy małym wysiłku - przyp. red.)" - napisał Trump.

