- Nie dziwię się amerykańskiej administracji, że chce tę sprawę rozwiązać we własnym zakresie - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Jacek Sasin, komentując negocjacje USA z Rosją ws. wojny w Ukrainie. - Europa miała swoją szansę - dodał. Jednocześnie podkreślił, że "gdyby dzisiaj rządziło PiS nasz głos byłby dużo bardziej słyszalny".

W poniedziałek w Paryżu odbyło się nieformalne spotkanie europejskich przywódców, poświęcone bezpieczeństwu i sytuacji na Ukrainie. Naradę zwołał prezydent Francji Emmanuel Macron. Polskę w stolicy Francji reprezentował premier Donald Tusk.

Jacek Sasin: Nie dziwię się Amerykanom

- Nie obiecuje sobie zbyt wiele po tego typu szczytach - powiedział w Polsat News Jacek Sasin. Przypomniał, że "wojna w Ukrainie trwa de facto od 2014 roku". - Europa, Niemcy, Zachód pohukiwały na Putina, a jednocześnie robiły interesy z Rosją. To się zemściło - stwierdził.

- Porozumienia mińskie pokazały natomiast, że Europa nie jest zdolna, aby prowadzić skuteczną politykę wobec Rosji - dodał.

Według niego "dobrze byłoby, żeby Europa uczestniczyła w negocjacjach" ws. zakończenia wojny w Ukrainie. - Jesteśmy częścią Europy, dlatego dobrze byłoby, żebyśmy mieli jakiś wpływ na to. Jednak nie dziwię się amerykańskiej administracji, że chce tę sprawę rozwiązać we własnym zakresie - powiedział.

ZOBACZ: Premier po pilnym szczycie w Paryżu: Obiecaliśmy dyskrecję

- Europa miała swoją szansę przez wiele lat - dodał. Ocenił również, że "przy tym rządzie, nasza wiarygodność w oczach Amerykanów jest mała".

- Dobrze byłoby oczywiście, żebyśmy uczestniczyli w tym procesie, to jest odpowiedzialność obecnego rządu, który na pewno z tego rozliczymy - powiedział Sasin.

- Nie ma żadnej wątpliwości, że gdyby dzisiaj rządziło PiS nasz głos byłby dużo bardziej słyszalny - podkreślił.

WIDEO: Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń"

"Powinien zamilknąć". Sasin o Tusku

Polityk PiS ocenił, że w kwestiach relacji z Rosją, Donald Tusk jest "całkowicie niewiarygodny". - To jest człowiek, który był twarzą resetu, był twarzą ugłaskiwania Władimira Putina - powiedział.

Przypomniał, że Donald Tusk "pełnił ważną europejską funkcję wtedy, kiedy budowano Nord Stream, gdy trwał romans Niemiec i całej Zachodniej Europy z Rosją". - Dlatego dzisiaj powinien zamilknąć - dodał.

Według Sasina wiceprezydent USA J.D. Vance mówiąc, że największym zagrożeniem dla Europy, jest ona sama, "powiedział kilka słów prawdy o kondycji Europy".

ZOBACZ: Mocne wystąpienie szefa MON. "Nie ma alternatywy"

Były wicepremier był również pytany o ewentualne wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Według niego "zależy to od tego, kto zostanie prezydentem Polski".

- Jeżeli będzie to Karol Nawrocki, to polskie wojska nie będą obecne na Ukrainie. Natomiast jeśli prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski, to ja takiej pewności nie mam - powiedział. - Ekipa Tuska i Trzaskowskiego jest niezwykle podatna na rozkazy z Zachodu, z Brukseli i z Berlina - dodał.

- My jako PiS jesteśmy przeciwnikami wysyłania polskiego wojska na Ukrainę - podkreślił.

- Uważamy, że jeśli to ma być porozumienie wypracowywane przez wielkie mocarstwa, a taka jest dzisiaj koncepcja Donalda Trumpa, to one tez powinny wziąć odpowiedzialność za wyegzekwowanie tego porozumienia - podsumował.

WIDEO: Kluczowa ustawa idzie do Andrzeja Dudy. "Prezydent nie będzie zadowolony" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / Polsatnews.pl