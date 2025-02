W jednym z badań opublikowanych w "Gut", międzynarodowym czasopiśmie naukowym z zakresu hepatologii i gastroenterologii, przeanalizowano dietę ponad 32 tys. mężczyzn i 55 tys. kobiet. Okazało się, że u osób spożywających co najmniej dwie porcje jogurtu naturalnego tygodniowo ryzyko rozwoju gruczolaków było niższe o 19 proc. w porównaniu do tych, którzy nie spożywali jogurtów. W przypadku najbardziej agresywnych zmian przedrakowych ryzyko spadło o 26 proc.



Mass General Brigham, system opieki zdrowotnej non-profit zajmujący się badaniami, w lutym 2025 roku opublikował wyniki trzydziestoletnich obserwacji, które potwierdzają wcześniejsze analizy wskazujące na korelację między spożywaniem jogurtów a mniejszym ryzykiem zachorowania na nowotwory jelit.

Jogurty, zwłaszcza naturalne, są bogate w probiotyki, czyli żywe kultury bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Pomagają one utrzymać równowagę mikrobiologiczną jelit, co może ograniczać stany zapalne i hamować rozwój komórek nowotworowych. "Dobre bakterie" obniżają pH jelita grubego, a to utrudnia rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Ponadto niektóre z nich produkują kwasy tłuszczowe, które chronią błonę śluzową jelit.

Jogurt jogurtowi nierówny

Nie każdy jogurt przynosi jednakowe korzyści zdrowotne. Aby maksymalnie wykorzystać właściwości probiotyczne, warto wybierać jogurty naturalne bez dodatku cukru i sztucznych substancji. Powinny one charakteryzować się niską zawartością tłuszczu i wysoką ilością białka. Nadmiar cukru i dodatków może osłabić pozytywne działanie probiotyków, a nawet negatywnie wpłynąć na mikrobiotę jelitową. Białko wspomaga regenerację komórek oraz prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Czy sam jogurt wystarczy? Sprawdź, co jeszcze może pomóc w walce o zdrowe jelita

Najlepiej wybierać produkt o prostym składzie. Istotne jest, aby zawierał żywe kultury bakterii wspierające florę jelitową. Dobrym wyborem są jogurty greckie lub typu skyr, które cechują się wysoką zawartością białka i niską ilością tłuszczu.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Samo spożywanie jogurtów nie wystarczy, aby poprawić stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Kluczowe jest utrzymanie zbilansowanej diety bogatej w warzywa, owoce, błonnik oraz zdrowe tłuszcze, takie jak kwasy omega-3, które znajdują się m.in. w rybach i siemieniu lnianym.

Dodatkowo, aktywność fizyczna - spacery, jazda na rowerze czy pływanie - odgrywa istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej.

