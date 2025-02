Papieża zabrakło na Aniele Pańskim. Watykan opublikował list

Papież Franciszek przebywa w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli. Na niedzielną modlitwę Anioł Pański, której nie mógł poprowadzić w tradycyjny sposób - z okna wybiegającym na plac Świętego Piotra - wystosował przesłanie do wiernych.

Rzecznik Watykanu, cytowany przez Reutera, przekazał, że lider Kościoła spał dobrze w nocy i zjadł śniadanie, ale musi pozostać jeszcze w poliklinice Gemelli. Lekarze zalecają mu "absolutny odpoczynek".

Papież Franciszek nie odprawił Anioła Pańskiego. Zamiast tego napisał list

W liście opublikowanym przez Stolicę Apostolską papież pozdrowił przybyłych do Rzymu uczestników Jubileuszu Artystów, zorganizowanego z okazji Roku Świętego. Wcześniej planowano, iż Franciszek spotka się z nimi w miasteczku filmowym Cinecitta.

Zwracając się do artystów podkreślił, iż "sztuka to uniwersalny język, który szerzy piękno i jednoczy narody przyczyniając się do zgody na świecie i do tego, by ucichło każde wołanie wojny".

"Pragnę pozdrowić wszystkich artystów. Chciałem być pośród was, ale - jak wiecie - przebywam w poliklinice Gemelli, bo muszę jeszcze trochę leczyć moje zapalenie oskrzeli" - napisał 88-letni papież.

Franciszek apeluje: Módlcie się o pokój

Franciszek zwrócił się również do pielgrzymów. "Zachęcam wszystkich do dalszej modlitwy o pokój na umęczonej Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie, w Birmie, w Kiwu Północnym i Sudanie" - wyliczył.

Na zakończenie podziękował wiernym za wyrazy bliskości i modlitwy, a personelowi rzymskiego szpitala za "cenną i tak trudną pracę". Nie wiadomo jeszcze, jak długo Franciszek pozostanie pod opieką medyków.

Watykan. Kardynał Re: Stan papieża poprawia się

W niedzielę po południu dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re powiedział, że stan papieża Franciszka poprawia się i wraca on do sił.

Z kolei dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował dziennikarzy, że noc z soboty na niedzielę minęła spokojnie, a następnego dnia - jak zwykle - przeczytał kilka gazet. Franciszek "kontynuuje leczenie" - dodał.