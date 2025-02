Zabójstwo księdza w Kłobucku. Były policjant przyznał się do winy

52-latek zatrzymany w sprawie zabójstwa proboszcza parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku (woj. śląskie) przyznał się do winy - poinformowała prokuratura. Śledczy skierowali do sądu wniosek o jego aresztowanie. Podejrzany to były policjant, który ponad 20 lat temu został wydalony ze służby.