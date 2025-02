Rosjanin deportowany do Polski. Donald Tusk komentuje

Premier Donald Tusk poinformował o deportowaniu do Polski Rosjanina podejrzanego o koordynowanie aktów dywersji. "Świetna robota ABW i prokuratury" - napisał szef rządu.

"Rosjanin podejrzany o koordynowanie aktów dywersji skierowanych przeciwko Polsce, USA i innym sojusznikom, ukrywający się w Bośni i Hercegowinie, został deportowany do Polski i aresztowany decyzją sądu" - poinformował Donald Tusk w mediach społecznościowych.

"Świetna robota ABW i prokuratury. Rosyjska wroga aktywność potwierdzona" - dodał.

Rosjanin podejrzany o sabotaż deportowany do Polski. Tusk i Siemoniak komentują

Wkrótce do sprawy odniósł się też szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który nazwał akcję służb "poważnym uderzeniem w rosyjską siatkę dywersyjną w Europie". Przekazał, że podejrzany został aresztowany na trzy miesiące.

"Wyrazy szacunku za dobre działanie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara i Prokuratora Krajowego. Specjalne podziękowania dla Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu (OSA) Bośni i Hercegowiny oraz jej dyrektora Almira Dżuvo za dobrą współpracę. Bezpieczeństwo, Europo!" - napisał.

Rosjanie skazani za szpiegostwo

W piątek krakowski sąd okręgowy uznał dwóch Rosjan (Andrieja G. i Aleksieja T.) za winnych szpiegostwa na rzecz wywiadu rosyjskiego oraz prowadzenia w Polsce naboru do Grupy Wagnera i wymierzył im karę po 5,5 roku pozbawienia wolności oraz karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł - pieniądze mają być przekazane na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Mężczyźni zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2023 r. po tym, jak rozkleili w kawiarniach i muzeach w Krakowie i Warszawie kilkaset naklejek werbunkowych, dzięki którym można było nawiązać kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w Grupie Wagnera.

Prokuratura zarzuciła im prowadzenie rekrutacji do wojskowej służby najemnej zakazanej przez prawo międzynarodowe oraz działalność szpiegowską na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej.

Oskarżeni nie przyznawali się do takich zarzutów, nie przecząc, że stali za samym rozprowadzeniem naklejek. Ich obrońcy wnosili przed sądem o uniewinnienie, podnosząc m.in. brak świadomego udziału w akcji werbującej do Grupy Wagnera oraz brak dowodów na działalność szpiegowską, rozlepianie naklejek określając "banalnym zdarzeniem".

Akty sabotażu w Polsce. Rusza proces Serhija S.

Władze od dłuższego czasu informują o aktach sabotażu przeprowadzanych przez obywateli państw wschodnich na terenie Polski. Kilka dni temu rozpoczął się proces Serhija S. - Ukraińca, który oskarżany jest o współpracę ze służbami obcych państw.

Śledczy przekonywali, że w styczniu 2024 r. mężczyzna przyjął zlecenie podpalenia kilku obiektów we Wrocławiu. Podejrzany nie przyznał się do winy. Ze złożonych w trakcie postępowania wyjaśnień wynika, że wkrótce po ataku Rosjan w Ukrainie, wyjechał z kraju i przebywał na terytorium Niemiec.

- To przygotowywanie prowadzone było w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się organizacją aktów dywersyjnych - wyjaśnił prok. Marcin Kucharski z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

W listopadzie ubiegłego roku służby informował o zatrzymaniu Białorusina podejrzewanego o to, że działał w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej i dokonał podpalenia jednego z obiektów w Gdańsku.

Do poprzednich zatrzymań w śledztwie dotyczącym działania grupy, która na zlecenie obcych służb specjalnych dokonywała aktów sabotażu, w szczególności podpaleń, doszło w styczniu i maju 2024 r. Wówczas ujęto obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi, przygotowujących się do podpaleń we Wrocławiu.

dk / polsatnews.pl/PAP