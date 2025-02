Kampinoski Park Narodowy obnażył karygodne zachowania turystów. Zaznaczył, że część występków udaje się zarejestrować, dzięki fotopułapkom. Tak było w przypadku rowerzysty, który nie dość, że poruszał się nielegalną ścieżką w obszarze ochrony ścisłej, to jeszcze zniszczył tamtejsze umocnienia. Za to zapłaci wysoką grzywnę, ale to nie wszystko - inną osobę może czekać nawet proces sądowy.