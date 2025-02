- To, co możemy teraz skomentować to wyłącznie to, że poniedziałkowa zapowiedź premiera czy wezwania biznesu do wspólnej deregulacji, zamieniło się w gigantyczny, oddolny ruch społeczny, który w ciągu 24 godzin nadesłał ponad tysiąc propozycji - powiedział po spotkaniu w KPRM Rafał Brzoska.

Szef InPostu wyjaśnił, że propozycje dotyczą rozwiązania "różnego rodzaju udręk urzędniczych i biurokratycznych". Zaznaczył, że "lista absurdów jest gigantyczna".

ZOBACZ: Rafał Brzoska polskim Elonem Muskiem? Minister wskazał "poważną różnicę"

Brzoska dodał również, że zgłosiło się 500 osób, które "wolontarycznie" chcą pracować nad projektem.

Projekt deregulacji. Rafał Brzoska o "starciu z machiną urzędniczą"

- Mam nadzieję, że to będzie pierwszy na serio projekt, który ma pomóc Polakom zwyciężać w starciu z machiną urzędniczą. Jest wielka otwartość rządu i pana premiera, żeby to rzeczywiście na serio przeprowadzić - oświadczył Brzoska.

Za nami dobre spotkanie. Plan działań gotowy. A za chwilę widzę się z naukowcami. Nie zwalniamy tempa! pic.twitter.com/L3Y9PiwOEH — Donald Tusk (@donaldtusk) February 14, 2025

Wskazał też, że to "przekaz dla całej klasy politycznej", ponieważ projekt będzie wymagał "dużego konsensusu". - Chcemy pchnąć Polskę w rozwoju - zapewnił. Ponadto podkreślił, że szczegóły projektu zostaną publicznie udostępnione w poniedziałek.

ZOBACZ: Andrzej Domański o szczegółach planu Tuska. Lista inwestycji

Premier Donald Tusk w poniedziałek zaproponował Rafałowi Brzosce stworzenie zespołu, który w szybko przygotuje propozycje deregulacyjne. Był to element konferencji prasowej o planie gospodarczym dla Polski pod hasłem "rok przełomu".

WIDEO: Spięcie ministra finansów z prezesem PiS. "Splądrowaliście portfele Polaków" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / Polsatnews.pl