"Nie wszyscy politycy to lubią". Duda o działaniach Trumpa

- Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem i to zawsze podkreślam. (...) Nie wszyscy politycy to lubią, nie są do tego przyzwyczajeni - stwierdził w wywiadzie dla CNN prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, ma nadzieję, że działania amerykańskiego przywódcy "zmuszą" Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.

- Rosja nie może wygrać tej wojny, co oznacza dla mnie, że nie może czerpać korzyści z tej wojny. To jest najważniejsza rzecz, którą musi dzisiaj uzyskać wspólnota międzynarodowa - zaznaczył polski prezydent w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, którego udzielił na marginesie Światowego Szczytu Rządów w Dubaju.



Duda zwrócił uwagę, że niedługo miną trzy lata od rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, a Polska od początku wspiera swojego zaatakowanego sąsiada, przekazując pomoc humanitarną i sprzęt militarny. Przypomniał też, że hub logistyczny w naszym kraju obsługuje większość zagranicznych dostaw dla Ukrainy.



- Rola, jaką odgrywa Polska we wspieraniu tego państwa, jest kluczowa; niesiemy pomoc całą dobę, siedem dni w tygodniu - podkreślił.

Andrzej Duda: Trump jest przede wszystkim biznesmenem

Pytany o zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie, prezydent Andrzej Duda stwierdził, że liczy na to, iż konkretne rozwiązania wkrótce zostaną zaproponowane.



- Liczę na to, że prezydent Trump, który rzeczywiście głośno mówi, że chce doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania, które będą nie tylko zwycięstwem politycznym i gospodarczym, ale które zmuszą Władimira Putina do tego, by usiadł do stołu negocjacyjnego - powiedział.

W ocenie polskiej głowy państwa trzeba przy tym brać pod uwagę, że "Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem", a co za tym idzie "ma biznesowe podejście do polityki i biznesowy sposób jej prowadzenia", co nie wszystkim się podoba.



- Trump od razu podszedł do problemu jak biznesmen. Powiedział jasno: Stany Zjednoczone udzieliły już Ukrainie ogromnej pomocy. To prawda - nikt inny nie pomógł Ukrainie tak bardzo jak Stany Zjednoczone i trzeba to podkreślać - zaakcentował, wspominając o budżecie Pentagonu z 2020 r., w którym już wtedy udzielono Kijowowi wsparcia wojskowego.



W tej sytuacji prezydent RP stwierdził, że trudno dziwić się słowom Trumpa, który pyta: "Co Ameryka z tego będzie miała? Czy Ukraina jest w stanie coś zaoferować Ameryce?".

Wojna w Ukrainie. Prezydent mówi o "idealnym rozwiązaniu"

W kontekście szerzej pojętej, niż tylko poprzez pryzmat działania Stanów Zjednoczonych, kwestii zakończenia wojny w Ukrainie Andrzej Duda przekonywał, że najważniejsze jest przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego.



- Ukraina powinna odzyskać wszystkie ziemie, które są dziś okupowane przez Rosję, a które są uznanym międzynarodowo terytorium Ukrainy. To byłoby idealne rozwiązanie - mówił, wskazując, że wojna musi zostać powstrzymana, a Rosja nie może odnieść zwycięstwa.

Dodał również, że jako prezydent on sam od początku wspiera Ukrainę w drodze do członkostwa w NATO i Uni Europejskiej. Przypomniał więc, że w 2022 r. napisał list do europejskich przywódców z apelem o polityczne wsparcie Ukrainy w przyznaniu temu państwu statusu kraju kandydującego do UE. Rada Europejska przyznała Ukrainie status kraju kandydującego w czerwcu 2022 roku.