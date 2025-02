MSZ Egiptu przekazało, że ich kraj opracuje własny projekt dotyczący przyszłości Strefy Gazy. Stanie on w kontrze do pomysłu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który chciałby przejąć kontrolę nad palestyńską enklawą. Kair uważa bowiem, że mieszkańcy Gazy mają prawo do pozostania na swojej ziemi. Lider Egiptu postawił nawet warunek, bez spełnienia którego nie skorzysta z zaproszenia do USA.