Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że rozmawiał z Władimirem Putinem. "Właśnie odbyłem długą i bardzo owocną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Jak wskazał, dialog obu przywódców dotyczył Ukrainy, ale nie tylko. Wśród tematów miały pojawić się Bliski Wschód, energia, sztuczna inteligencja, siła dolara i "wiele innych" spraw.



"Obaj zastanawialiśmy się nad wspaniałą historią naszych narodów i faktem, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej, pamiętając, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi, a my również straciliśmy tak wielu" - dodał Trump.

Rozmowa Trump - Putin. "Chcemy powstrzymać miliony ofiar wojny"

Jak zaznaczył przywódca Stanów Zjednoczonych, rozmowa dotyczyła ponadto "mocnych stron naszych narodów i wielkich korzyści, jakie pewnego dnia odniesiemy ze współpracy". "Ale najpierw, jak obaj się zgodziliśmy, chcemy powstrzymać miliony ofiar wojny z Rosją/Ukrainą" - uściślił (zapis oryginalny).

Trump dodał, iż Putin użył "nawet motta kampanii", jakiego używał w zeszłym roku. "'Zdrowy rozsądek'. Oboje bardzo w to wierzymy. Zgodziliśmy się współpracować bardzo blisko, w tym odwiedzając nawzajem swoje narody" - przekazał.

Co więcej, lider USA napisał w sieci, że wśród uzgodnień pojawiła się także kwestia negocjacji mających zakończyć konflikt w Ukrainie. "Nasze (amerykańskie - red.) zespoły natychmiast rozpoczną negocjacje i zaczniemy od zadzwonienia do prezydenta Zełenskiego, aby poinformować go o rozmowie" - zaznaczył Trump, uzupełniając, że "właśnie" dzwoni do przywódcy Ukrainy.

Trump podziękował Putinowi. "Wysiłek doprowadzi do pomyślnego zakończenia"

Trump przekazał, że "poprosił sekretarza stanu Marco Rubio, dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza oraz ambasadora i specjalnego wysłannika Steve'a Witkoffa, aby poprowadzili negocjacje, które, jestem przekonany, zakończą się sukcesem".

"Miliony ludzi zginęły w wojnie, która nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem, ale tak się stało, więc musi się zakończyć. Nie powinno być więcej ofiar śmiertelnych!" - napisał prezydent USA.

Podziękował także Putinowi za poświęcony czas i wysiłek w związku z tym. "Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego zakończenia, miejmy nadzieję, że wkrótce!" - zakończył.

Więcej informacji wkrótce.