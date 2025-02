"Jesteśmy testowani". Niemieckie okręty wojenne uszkodzone

Niemieckie okręty wojenne zostały uszkodzone w wyniku "sabotażu" - poinformował dowódca marynarki wojennej Niemiec. Wojskowy nie podał dokładnej liczby zniszczonych jednostek, ale media donosiły wcześniej o nowej korwecie "Emden", która nie zdążyła nawet wejść do służby, a już wymaga remontu. - Jesteśmy testowani - ocenił Jan Christian Kaack.

Wiceadmirał Jan Christian Kaack poinformował o "sabotażu", w wyniku którego zniszczeniu uległ "więcej niż jeden" okręt wojenny Niemiec - podaje stacja n-tv.

Bundeswehra ma także odnotowywać przypadki infiltracji niemieckich baz morskich "od strony lądu i morza", a także próby nawiązania kontaktu z czynnym personelem wojskowym.

Niemcy: Sabotażyści uziemili okręty wojenne. "Jesteśmy testowani"

- Nasza ocena: jesteśmy testowani. Próbują zdestabilizować nasze społeczeństwo, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w ramach Sojuszu. I być może tworzą podstawy do dalszych aktywnych działań militarnych - ocenił dowódca Marynarki Wojennej Niemiec.

ZOBACZ: Incydent z udziałem samolotu Rosji. Komunikat polskiej armii

Kaack pytany był też o doniesienia, według których jedna z akcji sabotażystów dotyczyła nowej korwety "Emden", która nie zdążyła jeszcze wejść do służby. Media podawały, że podczas kontroli w styczniu odkryto, że do układu napędowego statku dostało się kilka kilogramów metalowych wiórów. Wojskowy nie potwierdził, że doszło do takiego incydentu.

Rośnie zagrożenie ze strony Rosji. Incydenty w Niemczech

- Rosnące zagrożenie ze strony Rosji na początku 2025 roku jest bardziej istotne niż dwa lata temu. Eksperci i służby wywiadowcze zgadzają się, że Rosja będzie mogła dążyć do konfliktu z NATO od 2029 roku - wskazywał niemiecki wiceadmirał.

Agencja Unian przypomina, że to nie pierwsze tego typu incydenty w Niemczech.

Latem 2024 roku pojawiły się doniesienia o próbach skażenia wody pitnej w bazie Bundeswehry i na jednym z lotnisk NATO, a nad państwowymi zakładami chemicznymi, terminalem LNG czy zamkniętą elektrownią jądrową zauważono niezidentyfikowane drony.