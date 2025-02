Tragiczny wypadek w Opolskiem. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko

Dorośli kobieta i mężczyzna, a także dziecko zginęli we wtorkowym wypadku nieopodal Strzelec Opolskich. Do dramatu doszło po tym, jak jedno z aut - po manewrze wyprzedzania - uderzyło w tył innego. Ten drugi pojazd zjechał następnie na inny pas ruchu, gdzie doszło do kolejnego, tym razem czołowego zderzenia. Droga krajowa nr 88 jest zablokowana.