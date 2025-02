Pierwsze spotkanie z zespołem ds. deregulacji. Premier podał datę

W piątek po raz pierwszy spotkam się z zespołem Rafała Brzoski - poinformował premier. W poniedziałek Donald Tusk zaproponował szefowi InPostu, by ten powołał zespół, który przygotuje propozycje deregulacyjne. Brzoska informował później, że podejmie się tego wyzwania. - Jeśli chcemy, żeby Europa skutecznie się deregulowała, to musimy zacząć od siebie. W Europie wszyscy na nas patrzą - mówił Tusk.

Premier Donald Tusk poinformował przed posiedzeniem rządu, że na piątek wyznaczył datę pierwszego spotkania z zespołem szefa InPostu Rafała Brzoski, który ma przygotować propozycje deregulacyjne.

- Proszę ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka i wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę - bo będą tematy dotyczące waszych resortów - o towarzyszenie mi podczas tego spotkania - mówił szef rządu.

Tusk zapowiedział także, kierując się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, że będzie kontynuował spotkania z naukowcami. - Oni także mają bardzo interesujący pakiet deregulacyjny - mówił premier.

Plan gospodarczy Donalda Tuska. "W Europie wszyscy na nas patrzą"

Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk zwrócił się do ministrów, by ci "dokonali przeglądu dotyczącego inicjatyw deregulacyjnych".

- Wiem, że na różnych etapach są prace w resortach, które wzięły na siebie dużo wcześniej ten ciężar pracy. Wiem, jakie to jest trudne, jeśli chodzi o urzędników i polityków, którzy są przyzwyczajeni do regulacji, żeby odwrócić ten kierunek i skutecznie deregulować - ocenił szef rządu.

ZOBACZ: Rafał Brzoska polskim Elonem Muskiem? Minister wskazał "poważną różnicę"

- Proszę wszystkie resorty bez wyjątku o szybkie przekazanie mi tego, co uważacie za inicjatywy deregulacyjnych i będziemy starali się zrobić z tego strumień działań szybkich i skoordynowanych i - jestem pewny - odważniejszych niż do tej pory - mówił Donald Tusk.

Zdaniem premiera "jeśli chcemy, żeby Europa skutecznie się deregulowała, to musimy zacząć od siebie, bo bez tego to nie pojedzie".

Premier z propozycją dla szefa InPostu Rafała Brzoski. "Podejmuję wyzwanie"

- Ważne jest, żebyśmy robili to w miarę szybko. W Europie wszyscy na nas patrzą. Jak pokażemy, że jesteśmy gotowi do rekomendacji co do prawa europejskiego, to pojedzie to z górki, a polska prezydencja będzie zapamiętana jako historyczna. Nadamy impet właściwy tej deregulacji - wskazywał premier.

W poniedziałek Donald Tusk zaproponował obecnemu na konferencji "Polska. Rok przełomu" prezesowi InPostu Rafałowi Brzosce, aby ten powołał zespół, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne.

Niedługo po wystąpieniu szefa rządu Brzoska odpowiedział na propozycję w swoich mediach społecznościowych. "Na konferencji rzucono mi rękawicę - podejmuję wyzwanie" - napisał przedsiębiorca.