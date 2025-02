Ulga termomodernizacyjna to wsparcie finansowe dla osób planujących poprawę sposobu ogrzewania swoich domów i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki niej można odliczyć od podatku znaczną kwotę przeznaczoną na modernizacje. Od 1 stycznia 2025 roku weszły jednak w życie zmiany, które szczególnie uderzą w właścicieli kotłów gazowych i olejowych.

Aby skorzystać z ulgi, należy zrealizować przedsięwzięcia termomodernizacyjne, takie jak wymiana źródeł energii, poprawa izolacji cieplnej czy montaż nowoczesnych instalacji grzewczych. Obecnie można odliczyć do 53 tys. zł na osobę, co w przypadku małżeństw oznacza możliwość uzyskania ulgi w wysokości nawet 106 tys. zł. Dotyczy to jednak wyłącznie wydatków ujętych w rządowym katalogu, który od tego roku uległ istotnym modyfikacjom.

Ulga termomodernizacyjna. Ważna zmiana, która nie każdego ucieszy

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii, od 1 stycznia 2025 roku z listy wydatków kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej wykreślono:

kotły kondensacyjne na gaz i olej,

zbiorniki na gaz i olej opałowy.

Oznacza to, że wydatki na te urządzenia można odliczyć jedynie w rozliczeniu za 2024 rok. Od 2025 roku nie będą one już objęte ulgą podatkową.

Zmiana ta była zapowiadana już w 2024 roku, a jej celem jest dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), która kładzie nacisk na poprawę efektywności energetycznej i stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w budownictwie.

Nowe możliwości. Co można odliczyć?

Choć część wydatków została usunięta z listy, rząd wprowadził również nowe rozwiązania. Jak przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ulga termomodernizacyjna obejmuje teraz także zakup i montaż magazynów energii oraz magazynów ciepła.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi?

Wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwiększenie opłacalności inwestycji w systemy prosumenckie. Ministerstwo podkreśla, że dotychczasowy brak zachęt finansowych ograniczał rozwój tej technologii.

Odliczenia za termomodernizację. Co należy zrobić?

Portal podatki.gov.pl przypomina, że ulga obejmuje nie tylko zakup materiałów budowlanych i urządzeń (np. pomp ciepła, magazynów energii, drzwi balkonowych czy okien), ale także koszty usług związanych z ich montażem i eksploatacją, w tym ekspertyzy oraz regulacje systemów grzewczych.

Aby skorzystać z odliczenia, należy spełnić kilka warunków:

Zakończenie inwestycji w ciągu trzech lat - w przeciwnym razie zwrócone pieniądze trzeba będzie oddać.

- w przeciwnym razie zwrócone pieniądze trzeba będzie oddać. Posiadanie faktury VAT - na wydatki związane z termomodernizacją.

- na wydatki związane z termomodernizacją. Odliczenie w deklaracji PIT/O - skorzystać mogą osoby rozliczające się według skali podatkowej, 19-procentowego podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany w uldze termomodernizacyjnej oznaczają, że właściciele kotłów gazowych i olejowych mają ostatnią szansę na odliczenie poszczególnych kosztów w rozliczeniu za 2024 rok.

