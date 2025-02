System emerytalny na zakręcie. "Jak przeżyć za 1800 złotych?"

- Dzisiaj mamy zaskakującą sytuację, że jeśli małżeństwo w przeliczeniu na dolary ma 1,5 tys. dolarów to przenosi się do Indii, gdzie jest rosnąca grupa polskich emerytów - zauważył dr Andrzej Sadowski w programie "Dobry Wieczór Polsko". Wraz z prof. Julianem Auleytnerem ocenili sytuację polskiego systemu emerytalnego, który niedługo może stać się niewydolny.

W programie "Dobry Wieczór Polsko" prof. Julian Auleytner oraz dr Andrzej Sadowski rozmawiali na temat systemu emerytalnego w Polsce, który w nadchodzących latach może się stać niewydolny.



- Co roku dopłacamy do ZUS-u ponad 50 mld złotych, w poprzednich latach 30 mld złotych i te dopłaty z budżetu państwa to są pieniądze nasze - podatników - które dopłacamy do rent i emerytur - zauważył prof. Auleytner.



Na pytanie o emeryturę obywatelską, zapewnił, że będzie ona zapewne ustawiana na poziomie minimum socjalnego, które obecnie wynosi 1800 złotych. Prowadząca Adamina Sajkowska skomentowała, że taka suma oznacza "ubóstwo emerytalne".

Za to prowadzący Grzegorz Jankowski uznał to za głodową emeryturę, która jest niewystarczająca nie tylko w dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach, gdzie ceny niektórych usług czy dóbr często nie różnią się od siebie.



W kontrze do tego stanął profesor Auleytner. - Panie redaktorze kiełbasa między Warszawą a Radomiem różni się o 30 zł i mówimy o suszonej, to tak dla przykładu, więc są bardzo duże różnice - ocenił.

Za to dr Andrzej Sadowski zauważył, że odpowiedzią na taki stan rzeczy będą masowe migracje emerytów do krajów tańszych w utrzymaniu, jak np. Włochy, Hiszpania czy Indie.



- Dzisiaj mamy zaskakującą sytuację, że jeśli małżeństwo w przeliczeniu na dolary ma półtora tysiąca dolarów to przenosi się do Indii, gdzie jest rosnąca grupa polskich emerytów, którzy jeszcze na dodatek dorabiają w filmach - mówił w studio.



Zapewniał, że w takim kraju jak Indie są inne, mniejsze koszty życia i za takie pieniądze można żyć na dobrym poziomie.



Wcześniej na temat systemu emerytalnego w Polsce debatowali goście Doroty Gawryluk w programie "Lepsza Polska". Wówczas

ekspert ds. systemów emerytalnych Tomasz Lasocki powiedział, że "im więcej będziemy przyznawać ulg, tym ciężej będzie następnemu pokoleniu".

