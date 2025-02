- Koncepcja Donalda Trumpa o przesiedleniu Palestyńczyków w żadnym wypadku nie jest dla nas do przyjęcia. To niepoważna gra prawami i aspiracjami narodu - mówił w Polsat News ambasador Palestyny Mahmoud Khalifa. Dyplomata przebywający w Polsce dodał, że prezydent USA chce uniemożliwić odbudowę Strefy Gazy.

Ambasador mówił w programie "Dzień na świecie", że Palestyna nie jest na sprzedaż. - Tak można w skrócie odpowiedzieć panu Trumpowi (...). Jego wypowiedzi niczym nie różnią się od wypowiedzi ministrów w izraelskim rządzie, na przykład Becalela Smotricza i Itamara Ben Gwira - mówił Mahmoud Khalifa, odnosząc się do skrajnie prawicowych polityków.

ZOBACZ: Nowy ambasador USA wybrany. "Przyjemnie rozczaruje się Polską"

Jego zdaniem zamiary Trumpa, by przesiedlić Palestyńczyków ze Strefy Gazy i na tym terenie urządzić kurort są "licencją dla rządu w Tel Awiwie na dalszy ciąg zbrodni" popełnianych od 15 miesięcy. - Ale Palestyńczycy trzymali się. Przetrwali to, żyją i mają po co żyć na tej ziemi - stwierdził.

Trump chce przejąć Strefę Gazy. Ambasador Palestyny: To różne fantazje

Jak kontynuował dyplomata w rozmowie z Grzegorzem Dobieckim, zamiast mówić o tak "niepoważnych pomysłach", należałoby doprowadzić do zakończenia trwającego konfliktu. Według niego pomysł Trumpa jest komentowany przez media, ale jako "nieodpowiedzialna gra", a nie realny plan.

Wideo: Ambasador Palestyny w RP o słowach prezydenta USA

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Khalifa zauważył, że "wypowiedzi i różne fantazje pana Trumpa" mają jeden cel: zablokowanie wysiłków na rzecz odbudowy Strefy Gazy. Uznał, iż przesiedlenia palestyńskiej ludności z północnej do południowej części strefy, których dopuściło się wojsko Izraela oraz bombardowania tego terytorium były "niedopuszczalne".

Donald Trump o Strefie Gazy: Zrównamy ten teren z ziemią

Trump o chęci przejęcia przez USA terenów Strefy Gazy mówił po spotkaniu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Jak wskazywał, Waszyngton ma być odpowiedzialny "za rozmontowanie wszystkich zagrożeń, bomb i innej broni na tym terenie". - Zrównamy teren z ziemią i pozbędziemy się zniszczonych budynków - wyliczał.

ZOBACZ: Donald Trump chce zwalczać "antychrześcijańską dyskryminację". Powstanie specjalny organ

Jak kontynuował, Stany Zjednoczone stworzą "rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań dla mieszkańców Strefy Gazy". Kreślił też wizję utworzenia "riwiery Bliskiego Wschodu" na tych ziemiach. Wcześniej Trump przekonywał, że Palestyńczycy powinni zostać na stałe przesiedleni do Jordanii bądź Egiptu, co spotkało się z ostrym sprzeciwem obydwu państw.

WIDEO: Thomas Lukaszuk o cłach nałożonych na Kanadę: Czujemy się zawiedzeni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/wka / Polsatnews.pl / Polsat News