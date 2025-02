Ministerstwo klimatu miało oczekiwać od PKP specjalnej przestrzeni do oczekiwania na pociąg i toalety dla Pauliny Hennig-Kloski - donosi Radio ZET. Wszystko to przy okazji zaplanowanej na piątek wycieczki minister na Pomorze. Ona sama odniosła się do pogłosek, twierdząc, że "pogoń za newsem minęła się z rzetelnością". Winą za zamieszanie obarczono z kolei nadgorliwego urzędnika MKiŚ.