Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi. "Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - napisali synoptycy.



Alerty pierwszego stopnia IMGW wydał dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą całego woj. śląskiego, jak również większości woj. mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Szczególnie uważnym należy być także na drogach północnej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz wschodnich krańcach woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.



Alerty obowiązują do godziny 9:00 w czwartek.

Pogoda. IMGW wydał alerty. Kierowcy powinni szczególnie uważać

IMGW zalecił śledzenie komunikatów pogodowych, ponieważ obszar, a także stopień alertów może ulec zmianie. Meteorolodzy ostrzegają, że opady marznące stwarzają niebezpieczne warunki na drogach. W związku z tym szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy i pamiętać o dostosowaniu prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

Opadom marznący sprzyja obecna pogoda i temperatura, która w nocy z środy na czwartek spadnie w okolice 0 st. C. W centralnej oraz wschodniej i południowej części Polski termometry wskażą ujemne temperatury, nawet do -6 st. C. Na tych terenach może wystąpić duże zachmurzenie i opady deszczu, mżawki, deszczu ze śniegiem i śniegu.



Cieplejszy okaże się dopiero czwartkowy poranek, gdy temperatura wzrośnie w większości polski do 3-4 st. C. Najchłodniej będzie we wschodnich rejonach, gdzie termometry zatrzymają się na 1 st. C. Wówczas synoptycy wciąż prognozują lekkie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, które stopniowo będą zanikać.