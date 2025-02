RCB wydało alert w związku z pożarem hali w Gdańsku. "Dym może być toksyczny. Zamknij okna. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 km" - przekazano. W płonącym budynku składowano m.in. akumulatory oraz rowery elektryczne miejskiego systemu Mevo.

Ogromny pożar wybuchł w zabytkowej hali na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Jeszcze przed ich przybyciem z hali ewakuowało się 60 osób.



Służby zostały poinformowane o pożarze w środę po godz. 13:00. Kpt. Jakub Friedenberger z KW PSP w Gdańsku w rozmowie z Interią podał, że z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów strażaków.

Na miejsce wciąż przybywają zastępy, zadysponowane także spoza miasta. Wysłano również dodatkowe siły z drabinami.

Pożar hali w Gdańsku. Kłęby dymu widać z daleka

Z powodu unoszących się nad miastem kłębów czarnego dymu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Gdańska. "Dym może być toksyczny. Zamknij okna. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 km" - przekazano w komunikacie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Pożar hali w dzielnicy Gdańsk Przeróbka. Dym może być toksyczny. Zamknij okna. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 km".



Alert RCB uruchomiono na terenie Gdańska (woj. pomorskie). pic.twitter.com/haNoSRqRiY — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 5, 2025

Pożar hali w Gdańsku. Płoną rowery elektryczne i baterie

Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się ok. 60 osób. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, a strażacy liczą, że wszyscy opuścili obiekt.

Jak ustalił reporter Polsat News Michał Tokarczyk, ogniem objęty jest magazyn, w którym składowano m.in. rowery elektryczne i baterie. Z uwagi na to, gaszenie pożaru może długo potrwać. - Próbujemy trzymać go pod kontrolą, żeby się nie rozprzestrzeniał, ale do ugaszenia na pewno jeszcze sporo czasu - zauważył kpt. Jakub Friedenberger z KW PSP w Gdańsku w trakcie konferencji prasowej.

Dokładne przyczyny pożaru wciąż ustalają policjanci i biegły z zakresu pożarnictwa.