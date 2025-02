Piękne hortensje w tym sezonie? Tylko jeśli nie przegapisz tego terminu

Różowe, fioletowe czy błękitne, niezależnie od koloru, hortensje przykuwają uwagę swoim pięknem. Stosując się do kilku prostych zasad, możemy sprawić, że już w tym sezonie nasze oczy będą cieszyć zachwycające kwiatostany. Kluczem jest odpowiedni moment posadzenia.

Hortensje trafiły do Europy z Azji i szybko zyskały ogromną popularność. Ich krzewy potrafią osiągnąć nawet trzy metry wysokości, a kwiaty występują w różnych barwach. To rośliny szczególnie cenione przez ogrodników ze względu na efektowną prezencję oraz łatwą pielęgnację. Istnieją dwa istotne momenty w roku, które są najbardziej sprzyjające do ich sadzenia.

Kiedy sadzić hortensje? Oto najlepszy termin

Jak informuje portal se.pl, eksperci wskazują wczesną wiosnę jako najlepszy termin posadzenia. Przełom kwietnia i maja uchodzi za szczególnie korzystny okres. Wówczas istnieje największa szansa, że jeszcze w tym sezonie rośliny zakwitną efektownie.

Drugim dobrym momentem na sadzenie hortensji jest jesień, przy czym ostatnim miesiącem na wykonanie tego zadania jest listopad – pisze z kolei serwis TOP.PL. Dzięki temu jeszcze przed zimą roślina zdąży rozwinąć silny system korzeniowy, co pozwoli jej w pełni rozkwitnąć w następnym sezonie.

Nie zaleca się sadzenia hortensji latem. Wysokie temperatury i suche powietrze w tym okresie negatywnie wpływają na proces ukorzeniania się roślin.

Sadzenie hortensji. Tak można stworzyć najlepsze warunki

Do sadzenia krzewu należy się odpowiednio przygotować. Jedną z najważniejszych wskazówek jest wybór odpowiednich warunków atmosferycznych. Według portalu se.pl, idealny moment to ciepły, ale pochmurny dzień, ponieważ młode sadzonki należy chronić przed wysokimi temperaturami oraz silnym wiatrem.

Kolejna wskazówka dotyczy jak najszybszego posadzenia roślin po zakupie. Wynika to z faktu, że hortensje sprzedawane w doniczkach mają ograniczoną przestrzeń dla swoich korzeni. Dlatego sadzonki powinny jak najszybciej trafić do ziemi.

Nie można zapominać o odpowiednim podłożu. Zgodnie z powszechną wiedzą, najlepsze środowisko dla hortensji to gleba o odczynie pH wynoszącym około 45,5–6,5. Delikatnie kwaśne podłoże korzystnie wpływa na zdrowie roślin. Dobrym rozwiązaniem jest wzbogacenie ziemi kompostem lub specjalnym nawozem przeznaczonym dla roślin kwasolubnych. Dodatkową ochronę i odpowiednie nawodnienie zapewni także ściółkowanie korą ogrodową.

Odpowiednia pielęgnacja jest kluczowa

Po posadzeniu hortensji należy pamiętać o jej regularnym podlewaniu, szczególnie w upalne dni. Roślina ta preferuje wilgotne, ale nieprzelane podłoże. Najlepiej podlewać ją rano lub wieczorem, kiedy ryzyko szybkiego odparowania wody jest mniejsze.

Deszczówka, jako woda miękka, idealnie sprawdzi się do tego celu. Można używać również wody z kranu, ale jeśli jest zbyt twarda, może negatywnie wpływać na kondycję krzewu i zmienić odczyn gleby, co wpłynie na kolor kwiatów.

Portal se.pl, sugeruje także wykorzystanie domowych nawozów, takich jak skórki bananów czy fusy z kawy. W wielu domach tego rodzaju odpady występują w dużej ilości, a ich zastosowanie w ogrodzie dostarcza roślinom cennych składników odżywczych, jak fosfor czy azot. Szczególnie ten ostatni może przedłużyć okres kwitnienia hortensji.

