Władimir Putin stwierdził w programie "Moskwa. Kreml. Putin" na antenie państwowej telewizji, że niezaproszenie przedstawicieli Rosji na wydarzenia związane z obchodami 80. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, było "dziwne i haniebne".

- Możecie mieć dziś dowolny stosunek do rosyjskiej polityki. Głowę państwa rosyjskiego, mnie, możecie traktować tak, jak chcecie - nikt nie prosi o żadne zaproszenie - mówił dyktator, cytowany przez Reutera.

Wskazał jednak, że organizatorzy obchodów mogli być "o wiele subtelniejsi". Według niego jeśli radzieccy żołnierze, którzy brali udział w wyzwoleniu obozów, nie mogliby przybyć ze względu na stan zdrowia lub wiek, to zaproszenie powinny otrzymać chociaż ich rodziny.

Obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Putin wystosował list

Tuż przed obchodami z okazji 80. rocznicy wyzwolenia obozu rosyjski ambasador Siergiej Andriejew informował, że kraj będzie świętować tę rocznicę we własnym gronie, "tak jak należy".

- Zamieszczają wiadomość, że będą tam różne wydarzenia i kto chce, niech przyjdzie. Teoretycznie moglibyśmy się tam pojawić, ale uczestniczyć w wydarzeniu, na którym nikt nie będzie pamiętał, kto tak naprawdę wyzwolił obóz koncentracyjny Auschwitz? Nie potrzebujemy tego - powiedział dyplomata cytowany przez RIA Nowosti.

W dzień obchodów do uczestników uroczystości w polskim muzeum specjalny list wystosował prezydent Rosji. "Zawsze będziemy pamiętać, że to żołnierze radzieccy zmiażdżyli to totalne zło" - podkreślał Władimir Putin.

Przekonywał również, że "obywatele Rosji to bezpośredni potomkowie i następcy pokolenia zwycięzców". Wśród ofiar zbrodni wymienił Żydów, Rosjan, Romów oraz "inne narody". Nie wymienił bezpośrednio Polaków, którzy byli drugą po Żydach najliczniejszą grupą wśród ofiar obozu.