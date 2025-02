Jest jednym z najszybciej wyludniających się państw na świecie, o czym świadczy fakt, że w ciągu zaledwie dekady liczba zamieszkujących ją osób spadła o prawie 14 proc. Mołdawia, bo o niej mowa, nie wliczając separatystycznego Naddniestrza liczy dziś już tylko 2 mln 401 tys. mieszkańców. Tymczasem prognozy są więcej niż pesymistyczne. Ekspert ostrzega też, że i tak mogą być one jeszcze gorsze.

Narodowy Instytut Statystyki Mołdawii opublikował wyniki spisu ludności z 2024 r. Jak wynika z danych, od uzyskania przez kraj niepodległości w 1991 r. populacja prawobrzeżnej części Mołdawii (terenu kontrolowanego przez rząd w Kiszyniowie, bez separatystycznego Naddniestrza) zmalała o ok. 35 proc.



Analitycy wprost mówią o przyczynach takiego zjawiska, jednak to wciąż za mało, aby zatrzymać negatywny trend. Prognozy są bardziej niż dramatyczne.

Mołdawia wyludnia się w zawrotnym tempie

Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus jest pewien, że za depopulacją Mołdawii stoi zwłaszcza masowa migracja zarobkowa, którą objętych zostało ponad 1 mln obywateli, podczas gdy w kraju mieszka obecnie 2,4 mln osób.

Sytuacji nie poprawia także to, iż jak większość krajów europejskich, Mołdawia walczy z radykalnym spadkiem dzietności, a ponadto również wysoką śmiertelnością, powiązaną z niską przewidywaną długością życia (o 10 lat niższa niż średnia w UE).



- Populacja Mołdawii nigdy nie była bardzo liczna, jednak za czasów Związku Radzieckiego (gdy kraj ten wchodził w jego skład) rosła stabilnie, co wiązało się z wyżem demograficznym po II wojnie światowej. Tuż przed upadkiem ZSRR wynosiła 3,41 mln. Po zakończeniu tzw. wojny naddniestrzańskiej i faktycznym oddzieleniu się tego zamieszkanego przez ok. 700 tys. ludzi separatystycznego regionu, nowo powstałe państwo mołdawskie liczyło ok. 3,7 mln mieszkańców - wyjaśnia Całus.

Fatalne prognozy dla Mołdawii. Mieszkańców będzie coraz mniej

W 2004 r. w Mołdawii mieszkało 3,38 mln osób, dekadę później już tylko 2,8 mln osób, a w roku 2024 r. - ok. 2,4 mln osób. Wyjątkiem jest aglomeracja stołecznego Kiszyniowa, która utrzymała od 1989 r. podobną liczbę mieszkańców.

Zakładając nawet, że tempo emigracji zostanie zatrzymane, Mołdawia nadal nie stawi czoła wyludnianiu się, a wszystko to przez niski wskaźnik zastępowalności pokoleń. Z wyliczeń Kamila Całusa, dokonanych na podstawie mołdawskich danych, wyczytać można, że z powodu różnicy między liczbą urodzeń i zgonów tamtejsza populacja zmniejsza się o 5-10 tys. osób rocznie.



- Szacunki Banku Światowego przewidują, że już w 2040 r. liczebność populacji tego kraju spadnie poniżej 2 mln, a do 2050 r. osiągnie poziom ok. 1,8 mln - podkreśla ekspert, jednocześnie ostrzegając, że sytuacja może być jeszcze gorsza, gdyż dotychczasowe prognozy zazwyczaj były nazbyt optymistyczne, a tempo depopulacji wyższe niż przewidywano.