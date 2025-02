Prowadzący program "Prezydenci i premierzy" Igor Sokołowski zapytał gości, kto wyszedł zwycięsko ze starcia Zbigniewa Ziobry z komisją ds. Pegasusa.

- Jak to wszystko oglądałem, to raz miałem ochotę zapłakać, a raz się śmiać. Ale bardziej jednak zapłakać - powiedział były premier Leszek Miller. Dodał, że jego zdaniem instytucje państwa po raz kolejny "nie mogły sobie poradzić ze sprawą szalenie prostą".

ZOBACZ: Ziobro o członkach komisji ds. Pegasusa: Okazali się miękiszonami

- Można było pana Zbigniewa Ziobrę zatrzymać przy trapie samolotu, kiedy lądował z Brukseli. Widziałem to parokrotnie, kiedy przylatywałem do Polski. Czasami trafiała się taka sytuacja, że stawała Straż Graniczna i kogoś wyprowadzała. Trzeba było go zaprosić (do wyjścia z samolotu - red.), a potem doprowadzić. Uniknęlibyśmy tego widoku godnego pożałowania, a tak to niestety byliśmy świadkami bardzo ponurego widowiska - tłumaczył.

Leszek Miller: Instytucje państwa są z tektury

Miller podkreślił, że takie sytuacje "ze styku instytucji rządowych" godzą w Rafała Trzaskowskiego, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.

ZOBACZ: Ziobro o Tusku: Przez całą noc nękał moich sąsiadów

- To prawda, że niestety państwo polskie, jego instytucje są z tektury. To prawda, że w ministerstwie sprawiedliwości i ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji są chyba jakieś komórki, które czynią sabotaż. To prawda, że tam, gdzie w rozmaite operacje powinien być wprzęgnięty umysł, czegoś takiego nie ma. Bardzo mi przykro - podsumował były premier.

Komorowski do Millera: Prawie że na pozycje pisowskie pan przeszedł

Na słowa byłego polityka SLD zareagował Bronisław Komorowski.

- Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że pan premier Miller reprezentuje już postawę tak zgorzkniałego polityka, jak rzadko. Prawie że na pozycje pisowskie pan przeszedł - powiedział były prezydent.

- Wolę być teraz zgorzkniały, niż podczas wyborów, kiedy będziemy żegnać się z władzą - odpowiedział Miller.

- Jeszcze czarnowidztwo... Panie premierze, litości! Ducha nie gaśmy... - mówił Komorowski.

WIDEO: Spór o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję ds. Pegasua

Komorowski o doprowadzeniu Ziobry. "Zatrzymać i na lody zaprowadzić?"

Zdaniem byłego prezydenta Zbigniew Ziobro "przygotował spektakl polityczny, który miał doprowadzić do demonstracji wymierzonej w autorytet komisji, państwa i Sejmu". - Nie mógł być aresztowany przy trapie samolotu, bo nie było żadnego nakazu aresztowania. No na jakiej podstawie? (...) Zatrzymać i co? Na lody go zaprowadzić? - pytał Komorowski.

- Do więzienia i do Sejmu... - odpowiedział Miller.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro zatrzymany w telewizji. Miał zostać doprowadzony przed komisję

- Nie może być tak... Nie może być w ten sposób. Uważam, że udało się uniknąć takiej głębokiej kompromitacji. Dla mnie będzie satysfakcją, jeżeli będzie doprowadzany do komisji w charakterze świadka być może w kajdankach, a przynajmniej w towarzystwie policjantów, bo na to absolutnie, w pełni zasłużył - tłumaczył Bronisław Komorowski.

Zdaniem byłego prezydenta "wiele osób w Polsce patrzy na skuteczność". - Gdybyśmy dali Ziobrze możliwość przeprowadzania tej całej demonstracji, to on byłby wygrany. A tak to wygrany nie jest - podkreślił.