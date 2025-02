Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca LPR w Kasince Małej. Podczas lądowania helikoptera ktoś skierował mocne światło w kierunku kokpitu i oślepił pilota. Na szczęście udało się bezpiecznie posadzić maszynę. Strażacy zaapelowali do ludzi o rozwagę. "Za oślepienie załogi grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat" - napisano.