Litewska straż graniczna natrafiła na 25-metrowy tunel prowadzący na Białoruś. Przejście do niego jest pilnie strzeżone - dostępu nie mają media, a nawet okoliczni mieszkańcy. Ci ostatni - według tamtejszych mediów - mieli wiedzieć już wcześniej, że nieopodal znajduje się tajemniczy podkop. Służby mają pierwsze podejrzenia, po co go wykonano.