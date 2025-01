Wybierali się do Hongkongu, ale samolot opuścili jeszcze w Korei Południowej - i to nie po schodach, lecz na zjeżdżalni. Ogon ich samolotu zapalił się na lotnisku, a pożar po chwili objął cały kadłub. Szczęśliwie tylko trzy osoby zostały niegroźnie ranne. Wydarzenia z Busan to jednak kolejny przypadek, gdy w tamtym kraju dochodzi do dramatycznych scen w porcie lotniczym.