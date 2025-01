Ustalenie tego, jak zakończyło się towarzyskie spotkanie przy procentach w Rzeczycy, nie było proste. Tropem dla służb były nie tylko ślady hamowania i krwi, ale i zgubiony telefon oraz porzucony but. Ostatecznie okazało się, że doszło do kuriozalnej sytuacji. Dwóch mężczyzn najpierw się pokłóciło, później doszło do potrącenia, a 39-latek, który wleciał do auta przez szybę, obudził się w garażu.