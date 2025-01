"Sprzeciwiam się bezprawnym działaniom rządzących, jednak zawsze moje działania będę podejmował w granicach prawa" - oświadczył w sieci Zbigniew Ziobro. W ten sposób odniósł się do możliwości doprowadzenia go przed komisję śledczą ds. Pegasusa i posiadania przez niego broni. Jak podkreślił, funkcjonariuszy może poczęstować herbatą, a podawane przez media informacje to "manipulacje".